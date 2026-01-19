Los 3 estrenos que no te puedes perder esta semana en Movistar Plus: el mejor cine europeo

La semana pasada, la academia española compartió la lista de largometrajes nominados a los Goya 2026 y hace dos días, los Premios del Cine Europeo encumbraban a Valor sentimental y a Sirat como las grandes triunfadoras del certamen. Una coincidencia que lleva a que los estrenos de Movistar Plus que llegan esta semana, sean una muestra propicia para experimentar de primera mano, del mejor cine producido en el viejo continente. Así, dentro de la constante vorágine de novedades del streaming, hemos seleccionado tres largometrajes imperdibles que en los próximos días, estarán disponibles en el catálogo de la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Telefónica:

Los estrenos Movistar Plus: 3 películas que son puro cine

1-‘Tres kilómetros al fin del mundo’

No pertenece a la reciente ceremonia, pero esta propuesta rumana ganó el Premio European University Film en la edición del 2024, aparte de estar nominada para la Palma de Oro de Cannes. Tres kilómetros al fin del mundo es un drama sobre la adolescencia y la libertad sexual que la crítica española aplaudió al unísono.

La trama está ambientada en una región conservadora cerca del Danubio, donde un adolescente comienza un recorrido para definir su identidad. Siendo gay, su forma de entender la vida confrontará directamente con el pensamiento de sus familiares y vecinos.

Reparto: Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache, Laura Vasiliu, Valeriu Andriuta y Adrian Titieni

Fecha de estreno: día 20

2-‘Maspalomas’

Es uno de los grandes estrenos de Movistar Plus y parte de su reclamo, procede de sus 9 nominaciones a los premios del cine español. Dirigida por José Mari Goneaga y Aitor Arregi, responsables de La trinchera infinita, Maspalomas por temática funciona como la contrapartida adulta de Tres kilómetros al fin del mundo. Pues su protagonista es un hombre de 76 años que terminó escapando de su hogar para poder salir del armario.

Si atendemos a su sinopsis oficial, el argumento nos pone en la piel de Vicente, un hombre que vive retirado en Maspalomas, pasando sus días entre sol, fiestas y placer. Sin embargo, un accidente inesperado le obliga a volver a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. ¿Esta a tiempo de reconciliarse con ella y consigo mismo?

Reparto: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Eguileor, Kepa Errasti e Itziar Aizpuru

Fecha de estreno: día 22

3-‘Mi amiga Eva’

En el abanico de estrenos de Movistar Plus hay espacio para todo tipo de historias y, una de ellas es este hábil deconstrucción de de un género tan popular del cine como es la comedia romántica. Esta nominada a los Goya 2026, dentro de la categoría de mejor actriz principal por el fantástico desempeño de Nora Navas.

El relato nos pone en la piel de Eva, una mujer de 50 años que, tras un viaje de negocios en Roma, decide romper con su matrimonio para volver a enamorarse. Comenzar una nueva vida sentimental no será sencillo y menos en un mundo en una actualidad donde el juego de la seducción ha cambiado por completo.