WhatsApp es la herramienta de comunicación más utilizada del mundo, también cuenta con el récord de ser la aplicación más descargada de la historia. Aunque WhatsApp tiene bastantes enemigos, ya que es propiedad de Facebook y no termina de estar muy claro el uso que hace este gigante de las comunicaciones de los usuarios, lidera holgadamente el ranking de apps de mensajería. Muy por encima de Telegram, Signal o iMessage. Para que tu experiencia con WhatsApp sea mucho mejor, trata de evitar acciones como las que te vamos a describir.

WhatsApp: las acciones a evitar

Uso indiscriminado de audios

Desde que la aplicación incorporó la posibilidad de enviar mensajes de audio, son muchas las personas que no han vuelto a escribir en el teclado. Para ellos es más sencillo grabar directamente y esperar que la otra persona lo oiga. Esto no deja de ser una ventaja. Pero sobre todo lo es para el que manda el mensaje. Quien lo recibe debe estar esperando a que la comunicación termine, aunque ahora puede acelerar los audios.

Si tienes algo largo para contar, lo más sensato es mandar un mensaje previo escrito preguntando si puedes llamarle por teléfono. Y si no es posible y no puedes esperar, habrás de ser tú quien invierta tiempo en escribir ese mensaje. El receptor lo va agradecer, porque lo despachará mucho más rápido. Si has de mandar un audio, que sea lo más corto posible. Más de un minuto de duración ya se considera un abuso, y no te extrañe que el receptor de tu mensaje ni se moleste en abrirlo.

Contenido inapropiado en grupos

Los grupos de WhatsApp merecería un capítulo aparte. Todos estamos en alguno, que si la gente del gimnasio, el de papás y mamás del colegio, el grupo de salir a correr o el inevitable grupo familiar. Con el paso del tiempo las normas se van relajando y rápidamente empieza a circular material gráfico o en vídeo que puede ser divertido… o no. Antes de mandar ese contenido, piensa en los demás y si alguno de ellos les va a resultar desagradable. No es nada deseable que alguien se tenga que ir del grupo o que te llamen la atención por querer compartir algo que para ti puede resultar divertido.

Reenviarlo todo

WhatsApp es el canal perfecto para que se propaguen bulos. Desde aquellos referidos al coronavirus, a la política de promociones espectaculares de un centro comercial. Muchos de ellos pueden llevar asociados malware. Repasa lo que hemos puesto en el punto anterior, antes de reenviar algo piensa si es de interés por si puede tratarse de un bulo. Una rápida en búsqueda en Google de la salir de dudas y evitará que los demás reciban un contenido que puede llegar a resultar peligroso.