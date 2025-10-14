Qué diferencia hay entre el Bluetooth 5.3 y el 5.4

Aunque a menudo pasa desapercibido, el estándar Bluetooth evoluciona constantemente para ofrecer conexiones más rápidas, seguras y estables. La llegada del Bluetooth 5.4 marca un paso importante dentro de esta tecnología, con cambios que no siempre son visibles, pero que afectan directamente a la forma en que nuestros móviles, auriculares y relojes inteligentes se comunican. Si tu nuevo dispositivo indica compatibilidad con Bluetooth 5.4, te contamos qué novedades introduce y en qué se diferencia de la versión 5.3.

Más seguridad en las conexiones

Una de las mejoras más destacadas de Bluetooth 5.4 está relacionada con la seguridad. Esta versión introduce un nuevo sistema de autenticación llamado PAwR (Periodic Advertising with Responses), pensado para gestionar comunicaciones masivas en entornos donde hay muchos dispositivos conectados, como sistemas domóticos o sensores IoT.

A diferencia de la versión 5.3, ahora cada dispositivo puede identificarse y comunicarse de manera cifrada con un grupo específico, reduciendo el riesgo de interferencias o accesos no autorizados. Esto es especialmente útil en productos de domótica, cerraduras inteligentes o balizas de localización.

Mejor gestión energética

Bluetooth 5.4 también mejora la eficiencia del consumo energético, optimizando los periodos en los que los dispositivos permanecen conectados o en reposo. Gracias a la nueva función Encrypted Advertising Data, los aparatos pueden comunicarse enviando paquetes de datos cifrados sin necesidad de mantener la conexión activa todo el tiempo.

Esto quiere decir que un reloj, un sensor de temperatura o un par de auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 durarán más tiempo con una sola carga, manteniendo la conexión mucho más estable.

Preparado para el Internet de las Cosas

Otra gran diferencia entre Bluetooth 5.3 y 5.4 es la ampliación de su uso en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT). La nueva versión permite conectar y gestionar simultáneamente cientos de dispositivos dentro de una misma red, algo que antes requería sistemas más complejos.

Esto facilita la integración de Bluetooth en hogares inteligentes, oficinas y entornos industriales, donde sensores, luces o electrodomésticos pueden comunicarse con un mismo centro de control sin necesidad de WiFi.

Sin cambios notables en velocidad o alcance

En cuanto a velocidad y alcance, las dos versiones son prácticamente idénticas. Bluetooth 5.4 mantiene los mismos límites teóricos: hasta 2 Mbps de transferencia y un alcance máximo de unos 240 metros en condiciones ideales.

La mejora, por tanto, no está en la potencia, sino en la eficiencia, la gestión del canal y la reducción de interferencias. También mejora la compatibilidad con los sistemas de audio más recientes, como LE Audio, que seguirá evolucionando en futuras versiones.

Qué implica para el usuario

En el día a día, pasar de Bluetooth 5.3 a 5.4 no supondrá un cambio drástico. Tus auriculares no sonarán mejor ni tu móvil transferirá archivos más rápido. Sin embargo, notarás beneficios en la estabilidad de la conexión, menor consumo de batería y, sobre todo, una mayor seguridad frente a intentos de emparejamiento no deseados.

Los fabricantes ya han empezado a implementar Bluetooth 5.4 en sus nuevos productos, especialmente en wearables, gadgets domésticos e incluso coches eléctricos, donde el ahorro de energía y la comunicación simultánea son cada vez más relevantes.

Evolución constante

Bluetooth 5.4 es una evolución silenciosa pero necesaria que prepara el terreno para los próximos años de conectividad inalámbrica. Con más seguridad, mejor eficiencia y una base sólida para el IoT, esta versión demuestra que la verdadera innovación no siempre se mide en velocidad, sino en fiabilidad y control.