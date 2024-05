Max llega a Fire TV y Prime Video Channels en España

Desde ayer, los clientes de Fire TV en España pueden descargar la app Max en sus dispositivos, mientras que Prime Video Channels lanzará Max el 11 de junio. Esto permitirá a los usuarios de Prime disfrutar de una amplia gama de contenido exclusivo y popular, incluyendo la segunda temporada de «La casa del dragón», los Juegos Olímpicos de París este verano, y producciones locales como «Cuando nadie nos ve» protagonizada por Maribel Verdú y el reality show «Pekin Express».

Max en Prime Video Channels

Con el lanzamiento de Max en Prime Video Channels, los clientes de Prime podrán suscribirse por 9,99 € al mes y acceder a una variedad de series icónicas, películas de éxito y contenido exclusivo. Entre los títulos destacados se encuentran «The Last of Us», «The White Lotus», «Euphoria», y películas de Warner Bros. como «Dune», «Barbie» y «Wonka». Además, podrán disfrutar de series populares como «Juego de Tronos», «Chernobyl», «Los Soprano», «Friends», «Sexo en Nueva York» y «Big Little Lies».

Max también ofrecerá una suscripción complementaria de deportes por 5,00 € adicionales al mes, que cubrirá eventos deportivos importantes como el Roland Garros, el Open de Australia, las tres Grandes Vueltas de ciclismo (Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia), el Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y la UFC.

Contenido exclusivo y muchas más opciones

Max en Prime Video Channels será el destino para ver títulos originales de HBO y Max, películas de Warner Bros. Studio, el universo DC, el mundo de Harry Potter y una amplia variedad de contenido infantil, programas de hogar y estilo de vida, reality shows y documentales del catálogo de Discovery Channel y Warner Bros. Discovery. Además, será el único lugar donde se podrá ver la esperada segunda temporada de «La casa del dragón» a partir del 17 de junio.

Max se unirá a una amplia lista de canales disponibles en Prime Video en España, incluyendo Atresplayer, DAZN, LaLiga SmartBank, FlixOlé, MGM+, AMC+, AMC Selekt, Acontra+, MUBI, Hayu y Qello Concerts. Los clientes de Prime pueden suscribirse a cualquier canal y cancelarlo en cualquier momento. Para ver la lista completa de canales, visita este enlace para conocerlos.

Max en dispositivos de streaming Fire TV

Igualmente los clientes de Fire TV en España pueden descargar la app Max en sus dispositivos de streaming Fire TV, incluidos dispositivos como el Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max y el Fire TV Cube. Con Fire TV, los usuarios pueden disfrutar de miles de películas y capítulos de series de sus plataformas de contenido en streaming favoritas, ver TV en directo, escuchar millones de canciones y mucho más (pueden aplicarse cargos de suscripción).

Gracias al control por voz con Alexa, los suscriptores de Max pueden acceder a todo el contenido de Max simplemente diciendo: «Alexa, abre Max». Los usuarios también pueden pedirle a Alexa que busque, reproduzca y pause contenidos fácilmente, y que controle los dispositivos de Hogar Digital compatibles directamente desde la televisión. Con tan solo darle a un botón y pedírselo a Alexa, podrán ver el tiempo, poner música o ver la imagen de sus cámaras con el vídeo en directo sin salir de la serie que estén viendo. Además, el Fire TV aprende continuamente, incorporando nuevas Skills de Alexa y funcionalidades de voz.