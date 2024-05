Nike regresa al pasado con Rafa Nadal: el exclusivo homenaje para su último Roland Garros

El camino de Rafa Nadal en el tenis parece llegar a su fin y en medio de un 2024 plagado de homenajes y emotividad, Roland Garros aparece como una cita absolutamente clave en este año de probable despedida. En su primer entrenamiento en la Philippe Chatrier de París, Nadal pudo recibir el calor del público, con un ambiente espectacular e inesperado, y allí lució un detalle que le ha preparado su marca deportiva, Nike, como tributo a una trayectoria histórica en la tierra batida parisina.

Fue uno de los detalles que pasaron desapercibidos para muchos en la primera sesión de entrenamiento de Rafael Nadal en Roland Garros. Horas después de su llegada y recepción por parte de la organización, el tenista balear había reservado la pista central para una primera prueba de ejercicios junto con sus entrenadores, especialmente Marc López, quien le hizo de sparring ante la atenta mirada de 6.000 fieles seguidores, que abarrotaron las gradas. En el entrenamiento, Nadal lucía unas zapatillas especiales, con significado vintage.

Nike, la multinacional norteamericana que acompaña a Nadal como marca de ropa deportiva desde sus inicios, incluso en categorías inferiores, ha preparado un modelo de zapatillas muy similar al que lució Rafa en el año 2005, en el que con apenas 19 años, conquistó su primer torneo de Grand Slam en Roland Garros.

Aquel año, Nadal vestía una camiseta sin mangas y un pantalón con altura por debajo de las rodillas, en un look que si bien en la elástica ya ha repetido –más ceñida, por norma general– en algún torneo, ya parece abandonado a su juventud. Lo que sí era replicable eran las zapatillas, en combinación de tonos negros y blancos y que ahora Nike saca a la venta para recordar la trayectoria del 14 veces campeón en París y su primer título hace 19 años.

For this year’s Roland Garros, Nike has designed Rafa a commemorative 2005 Roland Garros shoe design 🥹💥😎

📸 Roland Garros IG pic.twitter.com/aWFAd9oIcV

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 20, 2024