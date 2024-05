Rafa Nadal aterriza en París y cambia su plan de cara a Roland Garros

El 0,01% de opciones de competir a tope parece que se ha cumplido para Rafa Nadal, que emprende su viaje a París para disputar Roland Garros con un cambio en su planificación con respecto a otras ediciones del torneo que ha conquistado 14 veces. El tenista balear contará con una semana de entrenamientos en las instalaciones del segundo Grand Slam de la temporada, más que en ninguna otra ocasión, con el objetivo de que la adaptación a la pista y las condiciones sea plena y que, por ende, pueda confirmar que está preparado para un posible ‘último baile’ en Roland Garros 2024.

La página web oficial de Roland Garros da la pista definitiva que confirma el cambio de rumbo de Nadal en su preparación para el torneo. En la tarde del lunes, a partir de las 17:00 horas, el tenista balear tiene programado un entrenamiento en la Philippe Chatrier, la central del complejo parisino, donde se entrenará por un lapso de tiempo de hora y media en la primera de sus sesiones de preparación para el torneo.

Nadal, acostumbrado a viajar con menos días de antelación a los torneos, sigue en Roland Garros la misma hoja de ruta que en otras competiciones en 2024, donde ha optado por llegar lo antes posible a las instalaciones para entrenarse durante varios días y confirmar que su estado físico y tenístico son aptos para emplearse a fondo.

Cabe destacar que si bien Rafael Nadal comenzará el lunes con su rutina de entrenamientos en las instalaciones de Roland Garros, aún no ha confirmado al 100% su presencia en la competición de Grand Slam. Nadal si deslizó tras disputar Roma que su idea era jugar en París e intentarlo, quién sabe si por última vez, pero todo queda a expensas de las sensaciones de una semana de entrenamientos que apunta a ser clave para que el plan de hacer un buen papel pueda llevarse a cabo.

«Será muy duro si no puedo ir a Roland Garros, pero también a nivel personal, todas las emociones y toda la historia que he vivido allí creo que sería aún más difícil para mí jugar si no tengo la posibilidad de realmente competir», había analizado Nadal, con la prensa francesa, tras caer eliminado de Roma. El objetivo de viajar a París ya se ha cumplido y ahora, el siguiente nivel pasa por sentirse competitivo en partidos a cinco sets, donde la preparación física y mental abren un nuevo camino que debe superar Rafa en una semana clave de entrenamientos en las instalaciones de Roland Garros.

La incógnita del cuadro marca el futuro de Nadal

Rafa Nadal buscará las mejores sensaciones en un mínimo de seis días de entrenamientos antes del día de su debut en Roland Garros, que dependiendo del sorteo del cuadro final y del horario marcado por la organización, podría darse desde el domingo 26 de mayo al martes 28 de mayo.

Es precisamente el cuadro final y el sorteo del jueves 23 los que arrojarán un poco de luz a las posibilidades de Rafael Nadal en Roland Garros 2024. Por primera vez en su carrera en el tenis, Nadal llega a París sin ser cabeza de serie y necesitando del ranking protegido de la ATP para hacerse valer como miembro de la competición. Esto tiene consecuencias y es que, desde la primera ronda, a Rafa le puede tocar cualquier cabeza de serie, incluyendo estrellas y favoritos como Alcaraz, Djokovic o Sinner, por lo que su camino estará marcado, más que nunca, por la suerte y la opción de ir evitando a los capos lo máximo posible.