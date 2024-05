El debate interno entre Rafa Nadal y su entrenador sobre Roland Garros

La gran decisión de la temporada para Rafa Nadal está muy cerca de conocerse. Roland Garros comienza en poco más de una semana y el tenista balear, pese a su resultado negativo en el Masters 1000 de Roma, donde cedió de forma clara y prematura ante Hurkacz, parece dispuesto a intentarlo una vez más en París. Sin embargo, las últimas declaraciones de su entrenador principal, Carlos Moyá, ponen prudencia en torno a todo lo que rodea a Nadal y a Roland Garros, deslizando que la decisión aún no está tomada.

Después de perder en Roma, donde recibió el calor del público como en el resto de torneos que ha disputado en su calendario de 2024, Rafa Nadal habló para la televisión francesa y dejó clara su intención de jugar Roland Garros, eso sí, siempre que se viera con un 0’01% de posibilidades de competir bien en París. Estas palabras y el porcentaje marcado por el protagonista, convertían en casi segura la presencia de Nadal en el torneo que ha ganado en 14 ocasiones.

Sin embargo, Carlos Moyá, si bien espera que su pupilo pueda disputar Roland Garros y lo haga «en las mejores condiciones posibles», puso alguna duda más encima de la mesa sobre la participación de Rafael Nadal en la cita de Grand Slam. «Todavía no hemos decidido nada. Habrá que ver cómo van los próximos entrenos. Le falta un poco de ritmo de competición. Pero ya no lo tendrá porque no hay más torneos previstos», comentó, en declaraciones a IB3 televisión.

Entre las incógnitas que aún existen entre el equipo de Nadal y que se anima a destacar Carlos Moyá, su entrenador principal desde 2018, están «la evolución física, mental y competitiva» del jugador balear, sobre todo de cara al cambio que supone disputar un torneo de Grand Slam, con partidos al mejor de cinco sets y sólo un día de descanso por medio. «Todo lo que se pueda entrenar, sumará. En la competición ayudan más cosas. Cabeza, presión, las ganas de hacerlo bien. Todo eso puede ayudar, pero también son aspectos que hay que tener en cuenta, y superarlos, para que pueda tener un gran Roland Garros», añadió Moyá a sus palabras.

Nadal, decidido a probar en Roland Garros

Pese a que la prudencia debe ser máxima, atendiendo a los últimos meses de Rafa Nadal, sus problemas físicos y las renuncias en las que derivaron estos, el tenista balear quiere viajar con tiempo a París, como hizo previamente en Barcelona, Madrid o Roma, y sumar entrenamientos de nivel que le puedan preparar para el debut en Roland Garros. El diario As informó de que Nadal pondrá rumbo a la capital francesa a comienzos de la próxima semana y desde ahí, tomará la decisión definitiva.

Cabe recordar y destacar que Nadal no será cabeza de serie en Roland Garros y que esto le puede afectar de manera muy importante en el sorteo del cuadro final del torneo parisino, ya que desde primera ronda, puede encontrarse a cualquier máximo favorito en su camino, incluyendo tenistas como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, que, lógicamente, complicarían y mucho su objetivo de cuajar un buen papel en su probable última vez en París.