Entradas Roland Garros 2024: precio y dónde comprar tickets para ver a Rafa Nadal

Roland Garros está a punto de empezar y muchas personas se han decidido, con más o menos tiempo, a viajar a París para ver en directo en los próximos días los principales partidos de las jornadas de este torneo de tenis. Las instalaciones de la competición francesa son históricas y la remodelación de las pistas principales hace que se pueda disfrutar de las novedades, si hace unos años que no se acude a ver los partidos. Con el aliciente de la probable última vez de Rafa Nadal en el torneo, comprar entradas para Roland Garros 2024 aún es posible y te contamos cómo hacerlo, a qué precio y qué días son los mejores.

Aún quedan algunas entradas para Roland Garros 2024, si bien desde el inicio, incluyendo la fase previa de competición, el aspecto a las instalaciones en París es sobresaliente, con miles de aficionados acudiendo a ver los partidos de sus ídolos, así como también encuentros menores, donde se ve tenis de muy alto nivel y en el caso de las pistas exteriores, con un ambiente más cercano que el gran aficionado al deporte siempre agradece.

Si bien hay plataformas especializadas a través de las cuales se pueden comprar entradas para Roland Garros 2024, es la página web oficial del torneo el lugar más seguro y recomendado para hacerse con los tickets para disfrutar de una gran jornada de tenis en París, en uno de los torneos más emblemáticos del calendario. Desde el 26 de mayo al 9 de junio se disputa Roland Garros, por lo que elegir el día indicado, o los días, en caso de poder repetir, es un extra muy a tener en cuenta, en un torneo de Grand Slam en el que los tenistas juegan cada dos días.

Hay que recordar que no es posible comprar una entrada para ver a un tenista en concreto, si no que los tickets, como en el resto de torneos de tenis del mundo, se adquieren para una sesión, de día o de tarde/noche, y es la organización de Roland Garros la que anuncia, habitualmente con un día de antelación, los partidos y tenistas que jugarán en cada pista o cada turno. Por tanto, no se podrá ver un partido de Carlos Alcaraz, Rafa Nadal o Novak Djokovic como elección personal, si no que será, en gran medida, el azar el que lleve a que veas a tus ídolos.

Así puedes comprar entradas para Roland Garros

Lo primero será entrar en la página web oficial del torneo y en el apartado de entradas (tickets.rolandgarros.com), y una vez ahí, existe un desglose con las diferentes oportunidades que brinda el torneo para comprar entradas. En ellas, hay packs estándar, VIP y otros tipos de entradas que podrás comprobar, y así decidirte por la que más se ajuste a las necesidades. Hay entradas desde 12 euros para los días de fase previa y desde 50 euros para las sesiones de día y noche, dependiendo de la jornada, de la Philippe Chatrier.

Roland Garros tiene tres pistas principales, la central, llamada Philippe Chatrier, la segunda en importancia, la Suzanne Lenglen, y la tercera, la Simone Mathieu. En ellas, las entradas que están a la venta son exclusivas para esta pista, mientras que hay otra opción, las conocidas entradas de paseo, también a la venta en otros torneos como el Mutua Madrid Open, que permiten pasar el día, por un módico precio, en las pistas exteriores, donde se puede ver gran tenis sobre todo en la primera semana de Roland Garros 2024.

Como novedad, Roland Garros, a través de su portal de venta de entradas, cuenta también con un servicio oficial y legal de reventa, para poder vender las entradas y tickets que se han adquirido con anterioridad.

Precios de los tickets según el día y la jornada

En Roland Garros, como sucede en la mayoría de torneos, los precios van variando según la jornada. Cabe destacar que, además de un mapa de precios en el que se puede comprobar la cantidad de dinero de las entradas, habrá que registrarse con un correo electrónico antes de iniciar el proceso de compra de tickets de manera oficial. Después, se seleccionará el lugar de la pista elegida dentro de las posibilidades y el precio a pagar.