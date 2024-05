El recibimiento de Roland Garros al rey Nadal: sensacional ovación en su primer entrenamiento

Rafael Nadal ya está en París y en su primer entrenamiento en las instalaciones de Roland Garros, demostró por qué es el rey en el torneo francés. Horas después de llegar al lugar en el que ha triunfado en 14 ocasiones a lo largo de su carrera, Nadal se preparó para su primer entrenamiento en la central del complejo, la pista Philippe Chatrier, donde los aficionados le brindaron una sorprendente y emocionante ovación a su entrada, como si de un gran partido del torneo se tratase.

Nos encontramos a poco menos de una semana del inicio del cuadro final de Roland Garros 2024, posiblemente, el último de un Rafael Nadal que apunta a retirarse al término de la presente temporada. Por ello, el campeón español afronta la cita de París con emoción, la misma que viven sus grandes seguidores en cada torneo al que acude. En el torneo parisino de Grand Slam, el recibimiento estuvo a la altura de la leyenda de Rafa y una ovación majestuosa a la entrada del primer entrenamiento ejerció de pistoletazo de salida a todos los homenajes que tendrá Nadal en las próximas dos semanas.

Con semblante concentrado pero agradecido por los aplausos y vítores que llegaban desde la grada, Nadal se ejercitaría durante una hora y media, de 17:00 a 18:30 horas, en la pista Philippe Chatrier, en su primer contacto con la tierra batida de Roland Garros desde que en el año 2022 conquistara su 14º título de campeón tras vencer, en el mismo estadio, a Casper Ruud. Casi dos años después y habiendo superado una gravísima lesión, además de otros contratiempos físicos, Rafael Nadal regresa al lugar en el que se confirmó como uno de los mejores deportistas de la historia.

Rafa is back on Court Philippe-Chatrier, with a huge crowd to welcome him 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/JBj5FMrsrN

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2024