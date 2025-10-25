Josep Coll, experto en eliminado de ‘deepfake’: «Todo lo que se pueda ver por Internet se puede borrar»

Hoy, en El Foco, hablamos del nuevo océano digital; un lugar donde la identidad puede ser robada, la voz clonada y la imagen manipulada. Josep Coll, abogado y fundador de una empresa especializada en identificación de vídeos deepfake y su borrado (Repscan), advierte que esto es sólo el principio. «Estamos en la prehistoria del deepfake. En dos o tres años veremos contenidos realmente increíbles».

La inteligencia artificial permite que, con solo unas fotos de Instagram, se creen vídeos falsos —con frecuencia eróticos o cometiendo un delito— para acosar o extorsionar. «Nos encontramos muchos casos de ciberbullying a niñas», dice Coll. «Y en adultos, deepfakes hiperrealistas que se utilizan para estafas o campañas falsas en redes».

Pero hay una buena noticia: se puede borrar. Lo hacen con un software que busca todos los vídeos en todas las redes, en todo Internet. «Podemos eliminar esos vídeos en minutos u horas». ¿De todos los sitios? «Todo lo que se pueda ver por Internet se puede quitar», asegura. WhatsApp, dice, es otra cosa. Pese a hacer una red social, dicen que es un medio de comunicación privado, por lo que no podemos eliminar los vídeos que estén ahí. «Tenemos la tecnología para localizar todos los deepfakes que haya en ella, pero no nos permiten utilizarla».

Su empresa ha visto casos extremos: «Una ex pareja que publica vídeos privados en webs eróticas; empresarios acusados falsamente con montajes creados por inteligencia artificial…». Lo más duro, admite, son los casos de menores. Coll insiste en la prevención: «Todo entra por darle a un link. Cuando veas un mensaje raro, no lo toques. En el momento que tocas tu pantalla, te entra todo dentro».

Y deja un mensaje para despertar a los relajados: «La pasividad digital ya es historia. Si estás en redes, tienes que estar atento a lo que se dice de ti y actuar».