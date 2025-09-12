El HONOR Magic V5 lee 4.300 páginas con una sola carga y llega a España

El nuevo plegable de HONOR ha puesto a prueba su batería de silicio-carbono de 5.820 mAh con “La lectura ininterrumpida”, un reto en el que un lector profesional consumió de principio a fin En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, directamente en la pantalla del HONOR Magic V5 y con una sola carga. El experimento terminó con un 10% de batería restante tras 30,5 horas y 4.300 páginas, un golpe de efecto para quienes viven con “ansiedad por la batería” y esperan más autonomía en un plegable.

Un reto de lectura para medir la batería

El desafío, íntegramente grabado para documentar la hazaña, contó con Jordan Harry, lector rápido de StudyFast, y sirvió como escaparate del enfoque de HONOR: menos enchufe y más uso real. La marca resume el objetivo con claridad: demostrar que un smartphone puede acompañar actividades intensivas como leer, ver series o correr un maratón, sin necesidad de recargas intermedias.

Según los resultados compartidos, la sesión de lectura sumó 30,5 horas y 1,2 millones de palabras (unos 7 millones de caracteres). El dato que más llama la atención es ese 10% aún disponible al final, que la compañía presenta como prueba de la autonomía del dispositivo.

Pantallas grandes y cuerpo ligero

Más allá del reto, el HONOR Magic V5 llega con argumentos sólidos en hardware. La pantalla interior alcanza 7,95 pulgadas y la exterior 6,43 pulgadas, dos paneles pensados para alternar lectura, productividad o entretenimiento sin interrupciones. El conjunto se completa con un chasis ligero y delgado: 217 gramos de peso y solo 4,1 mm de grosor cuando está desplegado, cifras que lo sitúan entre los plegables más cómodos de llevar y usar a diario.

La construcción se apoya en una estructura amortiguadora de golpes, orientada a mejorar la durabilidad en un formato que todavía genera dudas entre algunos usuarios. Ese equilibrio entre tamaño de pantalla, ligereza y resistencia es parte del mensaje de HONOR para popularizar el formato plegable más allá del nicho.

Autonomía como argumento de compra

La capacidad de 5.820 mAh, la mayor anunciada por la marca para un plegable de alcance global, es el pilar de la propuesta. En un mercado donde muchos usuarios priorizan cámara o potencia, HONOR pone el foco en el tiempo de uso sostenido, con un ejemplo tan fácil de comprender como leer miles de páginas sin buscar un enchufe. Es una forma directa de aterrizar el concepto de “más horas de pantalla” en una actividad concreta y exigente.

El propio formato de libro electrónico sobre una pantalla grande subraya otra ventaja: el panel interior del HONOR Magic V5 permite aumentar tipografía y columnas sin perder comodidad, algo que también se agradece en navegación, edición de documentos y multitarea.

Precio y disponibilidad en España

El HONOR Magic V5 ya está disponible en España con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y un precio de 1.999 euros. Se vende en tres colores: Ivory White (en la web de HONOR), Black en operadores y Dawn Gold en MediaMarkt y Amazon. Además, la marca ofrece 12 meses de protección de pantalla al registrarse en la app MyHonor.

Como incentivo de lanzamiento en la web, hasta el 30 de septiembre se incluye un cupón de 300 euros, un cargador HONOR SuperCharge de 66 W y el lápiz HONOR Magic Pen, un paquete que apunta a quienes quieren sacar partido al formato plegable desde el primer día.