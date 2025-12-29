Estos son los prompts perfectos para crear imágenes de Año Nuevo con ChatGPT (y quedar de diez)

El uso de la inteligencia artificial para crear imágenes se ha popularizado de forma evidente en los últimos meses, y cada vez son más habituales los prompts para imágenes de Año Nuevo pensados para crear felicitaciones originales y personalizadas. Aun así, sigue habiendo una diferencia enorme entre obtener una imagen aceptable y lograr una que realmente apetezca compartir para felicitar el Año Nuevo.

La clave no está tanto en la herramienta como en el texto que utilizamos para pedir el resultado, es decir, en el prompt. Uno bueno marca la diferencia entre una imagen genérica y una felicitación cuidada, elegante y con aspecto profesional.

Uno de los errores más habituales al generar imágenes es quedarse corto en las indicaciones o, por el contrario, exagerar con conceptos poco claros. Pedir simplemente “una persona elegante en Nochevieja” suele dar resultados planos o artificiales. En cambio, detallar la pose, la expresión, el tipo de ropa, la iluminación y el ambiente ayuda a que la IA entienda exactamente qué queremos. Y eso es especialmente importante cuando la imagen va a usarse para felicitar el Año Nuevo, ya sea por WhatsApp, redes sociales o incluso como tarjeta digital.

Qué debe tener una buena imagen para felicitar el Año Nuevo

Hay varios elementos que funcionan especialmente bien en este tipo de imágenes. El primero es que la persona aparezca de cuerpo entero, ya que transmite más naturalidad y evita encuadres forzados. La expresión también es clave: una sonrisa relajada y creíble funciona mucho mejor que un gesto exagerado o impostado. En cuanto a la ropa, conviene hablar siempre de traje o vestido de fiesta elegante, sin entrar en marcas ni estilos extremos, para que el resultado sea atemporal.

El fondo es otro punto crítico. Un ambiente nocturno, con luces cálidas, tonos dorados y una decoración festiva discreta suele funcionar mejor que los fuegos artificiales excesivos o los fondos recargados. La idea es que acompañe a la persona, no que le quite protagonismo. Por último, la iluminación debe ser cuidada y realista, con referencias claras a fotografía editorial o retrato profesional, algo que la IA interpreta bastante bien si se lo indicamos.

Dos prompts listos para usar y que funcionan

Tras varias pruebas, estos prompts para imágenes de Año Nuevo funcionan especialmente bien porque son claros, equilibrados y fáciles de reutilizar y personalizar. Están pensados para generar imágenes realistas y elegantes, tanto para hombres como para mujeres, sin necesidad de ajustes técnicos posteriores. Así que, sube una o varias fotos tuyas y comienza.

El prompt para hombre es este:

Retrato fotográfico hiperrealista de un hombre adulto elegante, de cuerpo entero, sonriente y con actitud cercana y positiva. Viste traje de fiesta moderno y bien entallado, con chaqueta oscura, camisa clara y detalles sofisticados acordes a una celebración de Nochevieja. La postura es natural y relajada, ligeramente de tres cuartos, transmitiendo confianza y optimismo. El fondo es festivo y nocturno, con luces cálidas, destellos dorados, decoración elegante y un ambiente de celebración de Año Nuevo, sin resultar recargado. Iluminación profesional, estilo fotografía editorial, alta calidad, colores equilibrados, aspecto realista y natural, ideal para una tarjeta o felicitación de Año Nuevo.

Para el prompt de mujer pega esto:

Retrato fotográfico hiperrealista de una mujer adulta elegante, de cuerpo entero, sonriente y con expresión alegre y luminosa. Lleva un vestido de fiesta sofisticado, acorde a una celebración de Año Nuevo, con tejidos elegantes y un diseño moderno y favorecedor. La pose es natural y estilizada, transmitiendo seguridad, cercanía y alegría. El fondo es festivo y nocturno, con luces suaves, brillos dorados y decoración elegante típica de Nochevieja, creando un ambiente cálido y celebratorio sin excesos. Iluminación cuidada, estilo fotografía editorial de moda, alta calidad, colores realistas y equilibrados, imagen natural y adecuada para felicitar el Año Nuevo.

Ambos prompts comparten una idea fundamental: pedir una imagen pensada para felicitar el Año Nuevo, no simplemente una imagen bonita. Ese matiz es lo que hace que el resultado final funcione mejor como felicitación.

Por qué estos prompts funcionan tan bien

La razón principal es que combinan precisión con naturalidad. No obligan a la IA a interpretar conceptos ambiguos ni la saturan de instrucciones contradictorias. Además, utilizan referencias que los modelos de generación de imágenes entienden muy bien, como “fotografía editorial”, “iluminación profesional” o “aspecto realista y natural”.

Otro punto importante es que no se menciona ningún texto incrustado en la imagen, lo que evita errores tipográficos o composiciones poco equilibradas. Si luego se quiere añadir un “Feliz Año Nuevo” o el año correspondiente, siempre es mejor hacerlo después con una herramienta de edición sencilla.

Con estos prompts para imágenes de Año Nuevo, generar una felicitación elegante deja de ser una cuestión de suerte y pasa a ser un proceso casi automático. Basta con copiarlos, adaptarlos mínimamente si se desea y dejar que la IA haga su trabajo.