Cómo configurar mensajes que desaparecen en WhatsApp para grupos y chats privados

WhatsApp ha ido sumando funciones pensadas para reforzar la privacidad de los usuarios, y entre las más prácticas están los mensajes temporales o mensajes que desaparecen. Con esta opción, cualquier chat privado o grupo puede configurarse para que los mensajes enviados se eliminen de manera automática después de un tiempo, evitando que queden guardados indefinidamente en la conversación.

Qué son los mensajes que desaparecen

Esta función de WhatsApp consiste en programar la eliminación automática de los mensajes enviados en un chat. El usuario puede elegir si quiere que se borren a las 24 horas, a los 7 días o a los 90 días. En los grupos, los administradores deciden si la configuración se aplica para todos o si cada miembro puede elegirla de manera individual.

El objetivo es facilitar la gestión de la información sensible o, simplemente, mantener el historial de conversaciones más limpio. Es algo muy útil cuando compartes datos puntuales, como direcciones, números de teléfono o documentos, y no quieres que queden guardados en el chat.

Cómo activar mensajes temporales en un chat privado

El proceso es muy sencillo y solo requiere unos pasos:

Abre la conversación en la que quieras activar la opción. Toca el nombre del contacto para acceder a la información del chat. Pulsa en Mensajes temporales.

En ese menú podrás elegir la duración de los mensajes: 24 horas, 7 días o 90 días. También es posible dejarlo desactivado.

Activar mensajes que desaparecen en grupos

En los grupos, el sistema funciona de forma muy similar, pero es importante saber quién tiene el control. Por defecto, solo los administradores pueden activar la opción, aunque se puede permitir que todos los miembros lo hagan.

Para activarlo:

Abre la información del grupo. Entra en Mensajes temporales. Selecciona la duración que prefieras.

Un extra de privacidad en WhatsApp

Aunque los mensajes desaparezcan, siempre existe la posibilidad de que alguien los guarde con una captura de pantalla o que se reenvíen antes de ser eliminados. Por eso, es una función que suma privacidad, pero no garantiza un borrado absoluto de la información. En el caso de que no desees que esto ocurra, lo que debes hacer, en el caso de contenido multimedia, es activar la opción de un solo uso. En este artículo tienes la explicación clara de cómo se activa.

En cualquier caso, configurar mensajes que desaparecen en WhatsApp es una forma sencilla de controlar mejor qué se conserva en tus chats, mantener las conversaciones más ligeras y añadir un extra de seguridad, tanto en grupos como en chats privados.