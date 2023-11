Antonio Duarte, CEO de TOTEEMI: «hay que meter diversión al deporte»

TOTEEMI es la app que está teniendo un impacto muy positivo entre los deportistas gracias a su habilidad, en combinar el propio espíritu competitivo, que incluso se da en los entrenamientos, con la calificación. Hemos hablado con Antonio Duarte, CEO de TOTEEMI y que nos muestra todo lo que nos ofrece la app y cómo está cambiado nuestra forma de ejercitarnos.

TOTEEMI, juego y competición

¿Qué es exactamente TOTEEMI?

«Nuestra aplicación exactamente es un videojuego en el que tú participas con tus actividades deportivas. ¿Cómo participas con tus actividades deportivas? Realmente es con los registros que has obtenido en ellas, un conglomerado de un montón de información que registran nuestros dispositivo o nuestro teléfono móvil si lo llevas conectado. También registrando la actividad como son velocidades, tiempos, altitudes… Una serie de una información abrumadora, entonces vimos que había grandes posibilidades que podíamos generar un sistema para poder, con toda esta información que tenemos, además, algunos de nosotros tenemos un histórico de varias décadas, tenemos una base de datos potentísima. Entonces dijimos, se puede hacer un juego con esto, tiene que ser divertido. no? Viendo un poco lo que estaba pasando con Strava, que había ahí un pique sano, a veces no tanto, pero muchas veces un pique divertido. Lo que hay que meter es diversión al deporte, esa es nuestra misión, devolver el juegos al deporte.

¿Es quitar un poco esa necesidad de competir?

«Efectivamente, de eso se trata. Muchas veces ese carácter no competitivo, pues es simplemente también es el hecho de motivar a la actividad, no a lo mejor, porque esa es la otra pata que tenemos nosotros en TOTEEMI. Tenemos dos modalidades de juego, una es más multiplayer, comparándote con otros jugadores con tus actividades deportivas, con tus tiempos, etcétera, y otra más de progreso individual en la que tú simplemente por el hecho de completar una serie de cuestiones que vienen en las misiones de TOTEEMI ya predefinidas, como es completar un desnivel o un tiempo o con alguna otra variable. Tampoco olvidemos que tú para divertirte, por ejemplo, cuando juegas al fútbol, al final lo que te gusta es ganar. Desligarlo es lo que nosotros hemos querido, que aún habiendo esa pelea o comparativa, lo queremos enfocar a la diversión, como un videojuego. Tenemos además una estética del videojuego, una dinámica de esa competición que se genera den uno donde hay una especie de ring virtual en él. En TOTEEMI, dentro de la aplicación, participas con un avatar que es un tótem que que es que va evolucionando, va haciéndose más potente cada vez que tú vas obteniendo beneficios. Tiene muchos elementos adquiridos directamente del mundo de los videojuegos».

De momento, está disponible para para actividades de running y ciclismo, ¿hay ampliaciones previstas?

«Sí, efectivamente, ahora mismo de running, de ciclismo tenemos todas las modalidades, o sea, por ejemplo, tile running… De hecho tenemos misiones dirigidas precisamente a hacerlas andando, no corriendo. Porque a veces lo del tema del tiempo no es un limitante de menos tiempo, no al revés, te decimos que tienes que hacer, por ejemplo, una distancia en un tiempo determinado, pero es un tiempo muy alto, entonces o lo haces andando o nunca, completas la la misión. Por ejemplo, 1 km, pues tienes que hacerlo como mínimo en media hora. Dices, ostras, pues lo tengo que hacer andando.»

«El siguiente deporte que nosotros que tenemos en el planning es el esquí. En todas sus modalidades también, y luego, el remo, los deportes acuáticos también. También nos queremos enfocar a deportes indoor como gimnasia o ciclismo. Queremos abrirlo muchísimo a muchos otros deportes y a muchas otras plataformas»

¿Para utilizar TOTEEMI es imprescindible tener en cuenta en Strava?

«Ahora mismo sí es imprescindible porque es la base de datos de la que adquirimos los datos, valga la redundancia, el usuario nos da permisos para poder adquirir todo su histórico de Strava. Estamos en proceso para poder adquirir de muchas otras plataformas de fitness, porque hay muchísimas, son muy interesantes y queremos ser inclusivos y muy abiertos.»

¿Cómo es la acogida que está teniendo TOTEEMI?

«TOTEEMI es muy conocido en determinados nichos, ahora mismo en el del ciclismo el que más. Yo me atrevería a decir que en ciclismo de montaña en España somos ultraconocidos y tenemos bastante éxito. La verdad que hemos tenido un crecimiento muy importante. Tenemos también bastantes usuarios en Sudamérica, y lo hemos conseguido prácticamente ningún esfuerzo. Si ves el mapa de actividades de TOTEEMI pues te sorprende ver dónde tenemos usuarios y dónde esos usuarios han creado territorios y es prácticamente en todo el mundo, estamos presentes en muchos países muy sorprendentes. Actualmente tenemos unos 50000 usuarios. Nuestro usuario es uno bastante activo, tiene unos parámetros interesantes para medirle, pero es un usuario que entra con asiduidad a TOTEEMI y participa con frecuencia en batallas. Por ejemplo, reclama territorios o completa misiones».

«El mes que viene vamos a iniciar una campaña bastante importante. Norteamérica Ahora mismo estamos cerrando muchos acuerdos con empresas las cuales patrocinan batallas y misiones. Y eso está siendo bastante atractivo para otras empresas del sector, pero estamos empezando también a tener demanda de algunas empresas que se salen del sector ciclismo o el running. De momento, ligadas más al al sector deporte, pero como fisioterapia, entrenadores, planificadores de entrenamiento, entrenadores personales…»

TOTEEMI demuestra ser una aplicación innovadora y útil, fusionando la competición con el mundo del juego. Ofrece una experiencia interactiva y única, permitiendo a los usuarios descubrir que sus límites pueden ir más allá y ser lúdicos. Puedes descargarla en Android y en iOS.