La Marina de EEUU destina 336 millones de dólares a las primeras piezas del portaaviones William J. Clinton, el quinto superportaaviones nuclear de la clase Ford

El 4 de septiembre de 2026, el Mando de Sistemas Navales de la Armada de Estados Unidos (NAVSEA) adjudicó a Huntington Ingalls Industries (HII) un contrato de 336.112.000 dólares para empezar a comprar los materiales del futuro USS William J. Clinton (CVN 82), el quinto portaaviones de la clase Gerald R. Ford. El encargo figura en el anuncio diario de contratos del Departamento de Guerra, el nombre que usa ahora el Pentágono.

Según ese anuncio, el dinero se destina a la «adquisición anticipada de materiales de plazo de entrega largo» para la construcción del buque. El trabajo se hará en el astillero de Newport News, en Virginia, y se prevé que termine en marzo de 2039.

Un contrato para comprar piezas antes de construir el barco

El documento oficial describe la adjudicación como una «acción contractual no definida» de solo costes. En la práctica, es un tipo de contrato que permite empezar a trabajar antes de que la Armada y la empresa cierren todas las condiciones y el precio final.

La Armada comprometió toda la cantidad en el momento de la firma, con fondos del año fiscal 2026 para construcción y conversión de buques, y ese dinero «no caducará al final del año fiscal en curso», según el Pentágono. El contrato tampoco salió a concurso. El anuncio cita la ley federal que lo permite cuando «solo hay una fuente responsable y ningún otro suministro o servicio satisfará las necesidades de la agencia», y Newport News Shipbuilding es el único astillero de Estados Unidos capaz de construir portaaviones de propulsión nuclear.

HII confirmó la adjudicación en una nota de prensa del 11 de septiembre. «Encargar los materiales necesarios para construir los portaaviones más poderosos del mundo es un primer paso crítico mientras empezamos a planificar el CVN 82», dijo Bryan Caccavale, vicepresidente de gestión de programas de Newport News Shipbuilding. «Este contrato envía una importante señal de demanda a los miles de proveedores de todo el país que forman la base industrial de los portaaviones», añadió.

Lo primero que se compra es la planta de propulsión nuclear

Según la nota de HII, el contrato «iniciará la adquisición anticipada de materiales de la planta de propulsión», que la empresa califica de críticos para la futura construcción del barco. La planta de propulsión es el conjunto de reactores, turbinas y equipos que mueve el buque y le da electricidad.

Son piezas que hay que encargar con años de antelación: el anuncio del Pentágono habla de materiales «de plazo de entrega largo» para estos portaaviones nucleares de la clase Ford, que la Armada compra por adelantado para la construcción del buque.

El primer barco de la Armada con el nombre de Bill Clinton

El nombre del buque se anunció el 13 de enero de 2025. Ese día, el entonces secretario de la Armada, Carlos Del Toro, puso a los futuros CVN 82 y CVN 83 los nombres de USS William J. Clinton y USS George W. Bush, según el comunicado de la Armada. Son los primeros barcos de la Armada que llevarán el nombre de alguno de los dos presidentes.

«El presidente Clinton y el presidente Bush guiaron a Estados Unidos en algunos de los momentos más difíciles de su historia», dijo Del Toro. «Su legado perdurará a través de estos portaaviones, que son plataformas formidables dedicadas a salvaguardar nuestra seguridad nacional», añadió el secretario en el mismo comunicado.

El propio Bill Clinton, presidente número 42 de Estados Unidos entre 1993 y 2001, también habló en esa nota. «Nunca se me va de la cabeza que las valiosas libertades de las que disfrutan los estadounidenses están protegidas por nuestras Fuerzas Armadas, cuyo pilar es una Armada fuerte, moderna y ágil», declaró. «Me honra que los futuros militares que continúen esa orgullosa tradición sirvan en un portaaviones que lleva mi nombre», dijo.

Según la Armada, en una ceremonia privada celebrada en la Casa Blanca el 3 de enero de 2025, Del Toro anunció además que la madrina del buque será Chelsea Clinton, hija del expresidente.

Cuatro hermanos por delante en el astillero

El William J. Clinton llegará detrás del USS Gerald R. Ford (CVN 78), en servicio desde el 22 de julio de 2017, y de los futuros John F. Kennedy (CVN 79), Enterprise (CVN 80) y Doris Miller (CVN 81). El Ford, el primero de la serie, le costó en total a la Armada 13.316,5 millones de dólares, de acuerdo con el informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) actualizado en diciembre de 2025.

De todos ellos, el Kennedy es el más avanzado, ya que completó sus pruebas de aceptación el 15 de agosto de 2026, tras cuatro días navegando frente a la costa atlántica, y entonces estaba terminado al 98 %, según la oficina de programas navales de la Armada. «En los últimos días, la tripulación del futuro USS John F. Kennedy ha tenido un rendimiento increíble y ha demostrado que está lista para poner este barco a trabajar para la Armada», dijo el capitán Mark Johnson, responsable del programa de construcción de nuevos portaaviones.

El 29 de septiembre, HII anunció la aceptación preliminar del buque, el último paso antes de la entrega formal prevista para la primavera de 2027. «Lograr la aceptación preliminar es un paso más para garantizar que la Armada de EEUU tenga los portaaviones que necesita para cumplir la misión de defender nuestra nación», dijo de nuevo Caccavale.

Los dos siguientes todavía están lejos de terminarse. Según el CRS, el presupuesto de la Armada para 2026 estimaba el coste del Enterprise en 14.247,5 millones de dólares, con entrega en julio de 2030, y el del Doris Miller en 15.210,6 millones, con entrega en febrero de 2032. «El calendario del CVN 80 sigue complicado por la entrega tardía de material crítico para la secuencia», explicó en 2025 un portavoz de la Armada citado en ese informe, que añadió que los retrasos «se han ampliado a 28 meses, con riesgo para la construcción global del buque».

Lo que el contrato todavía no dice

El contrato no fija el precio del portaaviones. Según el CRS, el coste total estimado del CVN 82 «no está disponible», y el presupuesto de 2026 pedía 612,0 millones de dólares en financiación anticipada para el buque, una cifra mayor que la de este primer contrato.

Las fechas también son provisionales. El presupuesto de la Armada para 2025 situaba la compra del CVN 82 en el año fiscal 2030 y su entrega en 2040.

Queda además abierta una decisión que el CRS señala como asunto para el Congreso: si comprar el CVN 82 y el CVN 83 en un único contrato para dos barcos, como se hizo con el Enterprise y el Doris Miller. Según el informe, esa fórmula podría reducir el coste conjunto, aunque obligaría a adelantar más dinero en los próximos años.

El contrato se ha publicado en el anuncio de contratos del Departamento de Guerra del 4 de septiembre de 2026, y HII lo confirmó en una nota de prensa del 11 de septiembre.

Crédito de la imagen: HII.