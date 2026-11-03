Centrus ya envía a Ohio la primera de sus nuevas centrifugadoras de uranio: Oak Ridge, la única planta avanzada de EEUU, invierte más de 560 millones de dólares

La planta de Centrus Energy en Oak Ridge (Tennessee) ha terminado la primera centrifugadora nueva de su gran ampliación. La compañía anunció el 29 de octubre de 2026 que la máquina salía ese mismo día hacia Ohio. Es la primera de las nuevas máquinas para su planta de enriquecimiento de uranio de Piketon, una fábrica que, según la empresa, podrá producirlas por miles.

Una centrifugadora de enriquecimiento es un cilindro alto que gira a gran velocidad. Así separa, dentro de un gas de uranio, el uranio-235 que mantiene la fisión en los reactores del uranio-238, más pesado. Centrus presenta Oak Ridge como la única planta de Estados Unidos que fabrica centrifugadoras avanzadas con tecnología probada.

Primera máquina antes de tiempo

Según la nota de prensa de Centrus, el envío abre una nueva fase del proyecto. Las centrifugadoras terminadas en Tennessee viajarán a Ohio para su montaje final. El ritmo de fabricación irá subiendo con el tiempo.

La empresa suma otro hito: ya tiene cerrada una cadena de suministro completa. Asegura que ha cumplido ambos objetivos antes del final de año que se había marcado.

«Completar la primera centrifugadora nueva de nuestra ampliación y poner en pie una cadena de suministro única son momentos importantes para nuestro equipo y para este país», dijo Amir Vexler, presidente y consejero delegado de Centrus. Según Vexler, esta fabricación a escala «requiere conocimientos especializados, tiempo, precisión y un compromiso sostenido».

La compañía afirma que su tecnología tiene licencia y suma más de cuatro millones de horas-máquina de funcionamiento. Su cascada actual en Ohio produce uranio de alto ensayo y bajo enriquecimiento, conocido como HALEU, desde finales de 2023.

Uranio de hasta el 20 %

En el HALEU, el uranio-235 supone entre el 5 y el 20 % de la masa del combustible, según la ficha técnica de Centrus. Los reactores de agua ligera actuales usan entre el 3 y el 5 %. Las armas y los submarinos de la Armada estadounidense llegan al 90 %.

Con esa concentración, los reactores pueden ser más pequeños y recargarse menos veces. Por eso muchos reactores modulares pequeños (SMR) y microrreactores funcionarán con HALEU. La empresa recuerda que lo necesitan 9 de los 10 reactores del programa de demostración del Departamento de Energía.

Centrus ya ha entregado este combustible al Gobierno. En 2023 puso en marcha la cascada de Piketon con una primera entrega de 20 kilos. En junio de 2025 alcanzó los 900 kilos de la segunda fase, y en 2026 completó otros 900 antes de plazo.

En septiembre firmó un contrato de HALEU de varios años con Antares, empresa que desarrolla el microrreactor Mark-1. En agosto cerró otro acuerdo con X-energy, cuyos reactores Xe-100 usarán grafito nuclear de una fábrica francesa que duplicará su capacidad para 2030.

560 millones para Oak Ridge

Centrus reanudó la fabricación de centrifugadoras en Oak Ridge en diciembre de 2025. En enero de 2026 anunció con el gobernador de Tennessee, Bill Lee, una inversión de más de 560 millones de dólares. El plan, según la nota de enero, crea cerca de 430 empleos para producir «miles de centrifugadoras avanzadas».

En Ohio, el Departamento de Energía respalda la ampliación con un encargo de 900 millones de dólares. Con todas las opciones puede llegar a 1.070 millones, según el contrato firmado en julio. La primera fase prevé 12 toneladas anuales de HALEU y la capacidad de uranio poco enriquecido que pide una cartera de pedidos de 2.400 millones.

Lee celebró el envío en la nota del 29 de octubre. «Tennessee tiene el legado, los conocimientos y la mano de obra cualificada para liderar», afirmó el gobernador.

Decenas de miles de piezas

En los últimos meses, Centrus ha fabricado miles de componentes y ha encargado decenas de miles de piezas a fabricantes estadounidenses. Su cadena de suministro es solo nacional, lo que le permite trabajar también para la seguridad nacional. La empresa subraya que el resto de tecnologías de centrifugación comerciales se fabrican fuera del país.

En octubre compró además Westerman Holdings, proveedor de las carcasas de sus centrifugadoras, por unos 116 millones de dólares. Westerman, fundada en 1909, tiene unos 400 empleados y cuatro plantas en Ohio, Oklahoma y Wyoming.

El diseño viene de lejos. Según Centrus, nació en el Departamento de Energía en los años ochenta y la empresa lo mejoró durante 15 años. A principios de 2016 cerró una demostración de tres años con una cascada de 120 máquinas en Piketon.

Enriquecimiento nuevo, en 2029

Las centrifugadoras de Oak Ridge se agruparán en cascadas. La primera capacidad nueva no entrará en servicio en Ohio hasta 2029, según la propia Centrus, así que la máquina de octubre aún no producirá combustible.

La nota no dice cuántas centrifugadoras saldrán de Tennessee cada año ni cuántas tendrá Piketon al final. El coste total se queda en «varios miles de millones de dólares», y la empresa explica que el tamaño dependerá de la demanda y del capital disponible.

Parte del contrato federal tampoco está asegurada. Las compras de HALEU por hasta 170 millones son opciones que el Departamento de Energía puede ejercer o no. Mientras, avanzan otros proyectos de combustible, como la fábrica de Westinghouse para uranio enriquecido hasta el 8 %.

El anuncio se ha publicado en la nota de prensa de Centrus Energy del 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Centrus Energy.