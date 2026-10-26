Westinghouse invierte 1.000 millones en la primera fábrica de combustible nuclear a gran escala que EEUU levanta en más de 50 años: hará uranio enriquecido hasta el 8 %

Westinghouse Electric Company invertirá unos 1.000 millones de dólares en una nueva fábrica de combustible nuclear en Hopkins, cerca de Columbia (Carolina del Sur). Según la nota de la empresa del 21 de octubre de 2026, será la primera de su escala que se construye en Estados Unidos en más de 50 años. La compañía prevé que empiece a producir en 2030.

La nave fabricará LEU+, un uranio poco enriquecido con entre un 5 % y un 8 % de uranio-235. Las centrales comerciales del país usan hoy combustible de hasta el 5 %. Las obras ya están en marcha.

Más uranio-235 en cada pastilla

El uranio natural solo tiene siete átomos de uranio-235 por cada 1.000, y ese es el isótopo que produce energía. Así lo explica el dossier de prensa de Westinghouse. Enriquecido al 8 %, el combustible pasa a tener 80 átomos de uranio-235 por cada 920 de uranio-238.

Esos niveles quedan muy lejos del 90 % que exige un arma nuclear. Con más uranio-235, cada carga de combustible dura más tiempo dentro del reactor.

Según la empresa, las centrales de agua a presión podrán recargar cada 24 meses en vez de cada 18. En cada recarga, el reactor se apaga para cambiar parte de sus ensamblajes. Menos paradas significan menos costes y más horas produciendo electricidad.

La planta de Hopkins, desde 1968

La Columbia Fuel Fabrication Facility, levantada en 1968, es una de las mayores plantas de combustible nuclear del mundo. Allí trabajan más de 1.200 personas que fabrican pastillas, varillas y ensamblajes. Westinghouse calcula que su combustible genera cerca del 10 % de la electricidad de Estados Unidos.

La planta actual no puede fabricar LEU+ por su configuración y su tecnología, según el dossier. Por eso la empresa levanta un edificio nuevo junto al existente, diseñado para ese combustible.

La nueva fábrica tendrá más automatización y usará un proceso «seco», como el de su planta del Reino Unido. Westinghouse sostiene que así gastará menos productos químicos. En el pico de la obra habrá varios cientos de contratistas, además de un equipo propio de entre 30 y 50 personas.

Vogtle estrenó el combustible en 2025

En abril de 2025, Westinghouse cargó varios ensamblajes de prueba de LEU+ en la unidad 2 de la central Vogtle, en Georgia. Fue el primer uso comercial de este combustible en Estados Unidos, según la nota de entonces. Aquellos ensamblajes salieron de la planta de Hopkins.

La prueba contó con el apoyo del Departamento de Energía (DOE) y de Southern Nuclear, la operadora de Vogtle. «El LEU+ es un ejemplo perfecto de cómo podemos ayudar a reducir el número de paradas», dijo entonces Tarik Choho. Choho presidía la división de combustible nuclear de Westinghouse.

Vogtle recibió solo un puñado de ensamblajes de prueba, y la nueva nave busca producir a escala comercial. La empresa quiere abastecer a reactores de todo el país y a los AP1000 que promueve en el resto del mundo.

Washington quiere más potencia nuclear

Westinghouse vincula el LEU+ a UPRISE, un programa que el DOE presentó el 12 de marzo de 2026. El plan del DOE quiere sacar más electricidad de las centrales que ya funcionan. Para eso apuesta por subir su potencia, alargar sus licencias y usar combustibles avanzados.

Ted Garrish, subsecretario de Energía Nuclear del DOE, respaldó el proyecto en la nota de Westinghouse. «Una industria nuclear estadounidense fuerte empieza con un suministro nacional y seguro de combustible nuclear», afirmó. Garrish añadió que el DOE invierte miles de millones para volver a enriquecer uranio en el país.

La fábrica de Hopkins no enriquece uranio, sino que lo recibe ya enriquecido y lo convierte en combustible. Los pasos previos dependen de otras plantas, como la planta de conversión que EEUU prepara en Idaho.

El anuncio llega mientras la misma compañía ensaya en Nevada su microrreactor eVinci. Es un diseño mucho más pequeño que los reactores a los que irá destinado el LEU+.

4.900 millones para Carolina del Sur

Westinghouse encargó un estudio de impacto económico a la Darla Moore School of Business, de la Universidad de Carolina del Sur. Según ese trabajo, la inversión dejará 4.900 millones de dólares en el estado en 10 años. Unos 3.800 millones irían al condado de Richland, donde está la planta.

El estudio también concluye que el salario medio en la planta supera en un 64 % la media del estado. Dan Sumner, presidente y consejero delegado de Westinghouse, habló de «nuestra mayor inversión industrial individual para dar servicio a la flota en funcionamiento».

Sumner agradeció en la nota los créditos fiscales del DOE y el apoyo del estado y del condado. La empresa no detalla cuánto dinero suponen esas ayudas.

La NRC aún tiene que autorizarla

La nota del 21 de octubre no menciona al regulador nuclear estadounidense. Sin embargo, un documento de preguntas frecuentes de 2024 de Westinghouse lo dejaba claro. Fabricar LEU+ en Hopkins exige cambiar la licencia de la planta ante la Comisión Reguladora Nuclear (NRC). También hacen falta nuevos permisos ambientales del estado.

Westinghouse tampoco da cifras de producción ni dice cuántos ensamblajes al año saldrán de la nave. Tampoco precisa cuántos empleos fijos creará. El impacto de 4.900 millones procede, además, de un estudio que pagó la propia compañía.

Queda por saber quién suministrará el uranio enriquecido por encima del 5 % que necesitará la fábrica. La nota no nombra proveedores.

La nota de Westinghouse se ha publicado en su sala de prensa el 21 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Westinghouse Electric Company.