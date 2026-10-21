Ni agua ni bombas: el microrreactor eVinci de Westinghouse alcanza la criticidad a 663 °C en Nevada y mide 1.011 °C, récord en las mediciones de reactividad del centro

El 3 de septiembre de 2026, en una instalación nuclear del desierto de Nevada, un montaje de pruebas del microrreactor eVinci de Westinghouse alcanzó la criticidad a 663 °C. Ese mismo día, los investigadores de la empresa midieron 1.011 °C en el núcleo, la temperatura más alta registrada en una medición de reactividad en el centro donde se hizo el ensayo.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) dio los datos el 16 de septiembre en una nota de su Oficina de Energía Nuclear, en la que destaca que probar el reactor con más de 1.000 grados en el núcleo aportó datos muy valiosos sobre su comportamiento. El eVinci es un reactor nuclear pequeño que se refrigera con tubos de calor, sin agua y sin bombas, y su versión comercial está pensada para dar 5 megavatios eléctricos durante ocho años o más sin recargar combustible.

Dos ensayos en diez días en un centro de Nevada

El trabajo lo hizo el Laboratorio Nacional de Los Álamos en el National Criticality Experiments Research Center (NCERC), una instalación de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) dentro del Nevada National Security Site. Colaboraron el Laboratorio Nacional de Idaho y el propio emplazamiento de Nevada.

La criticidad es el punto en el que una reacción de fisión en cadena se mantiene sola: cada átomo de uranio que se parte libera neutrones que parten otros. Es la condición básica para que un reactor funcione.

El ensayo de septiembre fue la segunda fase. El 24 de agosto de 2026, el eVinci ya había alcanzado la criticidad a potencia cero, según la nota de Westinghouse del 25 de agosto, que aseguraba que aquella prueba «validó los modelos y las hipótesis de diseño del núcleo» de la tecnología.

De 663 °C a 1.011 °C en el núcleo

La segunda campaña subió la temperatura. En su nota del 15 de septiembre, Westinghouse detalla que sus investigadores hicieron una medición de reactividad subcrítica a una temperatura máxima del núcleo de 1.011 °C, «un récord de temperatura para una medición de reactividad en el NCERC».

La reactividad indica cuánto se aleja un núcleo del punto crítico, y una medición subcrítica se hace por debajo de ese punto, cuando la reacción en cadena no llega a sostenerse sola. Medirla a distintas temperaturas sirve para saber cómo responde el reactor cuando se calienta.

Según la empresa, las pruebas generaron «datos de alta calidad dependientes de la temperatura» que usará para reforzar sus modelos de cálculo y acelerar el diseño del prototipo.

Un reactor sin agua y con tubos de calor

En el eVinci, el calor sale del núcleo por tubos de calor, unos conductos sellados que transportan la energía de forma pasiva, sin bombas. Según explicaba el DOE en septiembre de 2024, permiten refrigerar el reactor con aire, sin usar agua ni gas a presión.

Según la ficha del eVinci en la web de Westinghouse, el reactor combina esos tubos con combustible TRISO enriquecido al 19,75 %, un núcleo de grafito y tambores de control que regulan la reactividad. El combustible TRISO está formado por pequeñas partículas de uranio recubiertas de capas de carbono y cerámica que resisten muy altas temperaturas.

La empresa calcula que el diseño comercial dará 5 MWe con un núcleo de 15 megavatios térmicos y que funcionará ocho años o más a plena potencia antes de recargar. También asegura que se monta en fábrica, viaja en contenedores por tren, barco o camión y ocupa menos de 2 acres, unas 0,8 hectáreas.

La seguridad sin bombas ni sistemas activos es una línea que siguen otros diseños de reactores pequeños, como los gránulos de boro de NuScale capaces de mantener apagado un reactor sin bombas.

Menos de un vatio en las máquinas de ensayo

El NCERC no produce electricidad. Según la ficha del centro en la web del Nevada National Security Site, sus cuatro máquinas de ensamblaje crítico, llamadas Godiva, Flattop, Planet y Comet, «funcionan prácticamente a potencia cero (menos de un vatio)», muy lejos de los miles de megavatios de los reactores nucleares comerciales.

El Laboratorio de Los Álamos explica en su nota del 30 de julio sobre ZiaCore, otro microrreactor ensayado en el mismo centro entre abril y mayo, que en la criticidad a potencia cero la reacción en cadena se establece y se mantiene, pero se detiene antes de que la fisión genere un calor medible. Por eso apenas se crean productos de fisión y el trabajo puede seguir poco después.

El Ejército y el Departamento de Energía detrás

El eVinci es uno de los diseños que recibe dinero del Programa de Demostración de Reactores Avanzados del DOE. El 26 de agosto, Westinghouse Government Services anunció además que el Ejército de Estados Unidos había elegido el eVinci para la siguiente fase del programa Janus, su iniciativa para llevar microrreactores a instalaciones militares. Cada proveedor elegido se emparejará con una de las nueve bases que el Ejército estudia para estos reactores, el mismo año en que ha terminado de desmantelar el SM-1, su primer reactor nuclear compacto.

Jeff Waksman, subsecretario adjunto principal del Ejército para Instalaciones, Energía y Medio Ambiente, explicó en ese comunicado que el programa busca pasar de los diseños y los experimentos a equipos comerciales fiables que garanticen la independencia energética.

Westinghouse explica para qué quiere el microrreactor eVinci: comunidades remotas y explotaciones mineras. Vídeo: WestinghouseNuclear

Lo que estos ensayos no demuestran todavía

Las dos pruebas se hicieron a potencia cero y no generaron electricidad ni calor útil. Westinghouse no ha publicado los valores de reactividad medidos ni ha precisado en sus notas qué parte del núcleo se montó en Nevada, y el récord de 1.011 °C corresponde a una medición subcrítica, por debajo del punto en el que la reacción se mantiene sola.

Tampoco se ha construido aún un núcleo comercial de 15 megavatios térmicos. El siguiente paso previsto es un reactor de pruebas en el banco de ensayos DOME del Laboratorio Nacional de Idaho, el mismo laboratorio donde ya se han probado otros microrreactores, como el Unity de Deployable Energy, ensayado a potencia cero. En 2024, el DOE situaba el posible inicio de esas pruebas «ya en 2026», y ahora presenta cada hito como un paso para afinar el diseño y respaldar una futura licencia.

Crédito de la imagen: Laboratorio Nacional de Los Álamos / Departamento de Energía de EE. UU.