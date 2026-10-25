Ni uranio ni helio: una fábrica de los Alpes franceses duplicará su grafito nuclear para abastecer hasta 8 reactores Xe-100 de X-energy al año

La fábrica de SGL Carbon en Chedde, en los Alpes franceses, duplicará para 2030 su capacidad de producir NBG-18, el grafito nuclear que forma el núcleo del reactor Xe-100 de la estadounidense X-energy. Según el anuncio conjunto que ambas empresas publicaron el 3 de agosto de 2026, X-energy pagará hasta 8 millones de dólares para que la planta pueda fabricar bloques de grafito para un máximo de ocho reactores nuevos al año.

El acuerdo amplía un contrato marco de 10 años firmado en enero de 2026, que ya incluía un encargo inicial de tres años valorado en más de 100 millones de dólares para los primeros proyectos comerciales de X-energy.

Ocho millones para Chedde

El dinero llegará en pagos ligados a hitos y servirá para levantar nuevas instalaciones y renovar equipos en Chedde, donde SGL Carbon trabaja desde 1993 con una plantilla de algo más de 150 personas, según la ficha de la propia compañía.

SGL Carbon se ha comprometido además a ampliar en Estados Unidos la capacidad de mecanizar esos bloques en bruto, llamados palanquillas, hasta convertirlos en las piezas que se montan dentro del reactor. Los primeros bloques hechos en Chedde para este contrato ya han viajado a centros de SGL en Estados Unidos para ese mecanizado, según la nota de SGL.

SGL Carbon mecaniza grafito de calidad nuclear para el reactor Xe-100. Vídeo: X-energy

Antes de la producción final hubo una campaña de prototipos con ensayos no nucleares en el centro tecnológico que X-energy tiene en Frederick (Maryland), dentro de una colaboración entre ambas empresas que arrancó en 2015.

Un cuello de botella industrial

«Comercializar la nueva energía nuclear a escala depende ante todo de nuestra capacidad para ampliar de forma significativa la cadena de suministro nuclear, un reto que va más allá de cualquier empresa, proveedor o país», afirmó J. Clay Sell, consejero delegado de X-energy, en la nota del 3 de agosto.

Andreas Klein, consejero delegado de SGL Carbon, calificó el acuerdo de «un paso estratégicamente importante» que refuerza la posición de la empresa «en el mercado de crecimiento, muy especializado, del grafito de calidad nuclear».

El grafito frena los neutrones

El Xe-100 es un reactor de alta temperatura refrigerado por gas: helio a presión recorre canales abiertos en un núcleo de grafito y sale a 750 °C, según la ficha técnica de X-energy. Cada módulo da 80 megavatios eléctricos y 200 térmicos, con vapor a unos 565 °C que sirve para mover una turbina o para alimentar procesos industriales.

El combustible va en esferas que circulan por el núcleo, el diseño conocido como lecho de bolas, que también usa con sal fundida el reactor que Kairos Power ensaya para Google. Cada esfera guarda partículas TRISO, granos de uranio del tamaño de una semilla de amapola envueltos en capas cerámicas, una combinación con grafito que emplea también el microrreactor eVinci de Westinghouse.

Según X-energy, el grafito del núcleo modera los neutrones, es decir, los frena para que la reacción en cadena se mantenga controlada, y conduce el calor lejos del combustible. La nota del acuerdo añade que el NBG-18 es también un componente estructural de ese núcleo.

El material se desarrolló para el programa sudafricano Pebble Bed Modular Reactor y después para el proyecto Next Generation Nuclear Plant del Departamento de Energía de Estados Unidos, dos antecesores directos del Xe-100, según SGL.

Seadrift, primer destino

La primera producción se destina a Long Mott Generating Station, una planta de cuatro módulos Xe-100 que X-energy y Dow proponen en Seadrift (Texas). La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) cerró el 18 de mayo de 2026 la evaluación ambiental del proyecto con una conclusión de ausencia de impacto significativo.

«No hay atajos en la seguridad nuclear», dijo entonces Dragan Popovic, director global de operaciones de X-energy. El contrato de enero también reservó capacidad para Cascade, una planta prevista de 12 módulos en el estado de Washington con Energy Northwest y Amazon.

Pagos por hitos y 2030

X-energy habla de «hasta» 8 millones de dólares, condicionados a hitos, y de capacidad para «hasta» ocho reactores al año, mientras que la duplicación de la capacidad europea de NBG-18 solo se completaría en 2030 si el plan se ejecuta entero. Ninguna de las dos empresas ha detallado cuántas toneladas de grafito salen hoy de Chedde.

La evaluación de mayo, además, cubría la parte ambiental de la solicitud de permiso de construcción en Seadrift, no la autorización para empezar la obra, que otros promotores han intentado adelantar con exenciones como la que permitió a Holtec cavar junto al lago Míchigan.

El anuncio se ha publicado en la nota de prensa de X-energy del 3 de agosto de 2026.

Crédito de la imagen: SGL Carbon.