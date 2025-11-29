Dos muertos y un herido grave en tres atropellos en una noche negra en las carreteras de Madrid

Dos personas han muerto atropelladas y otra ha resultada herida grave en tres accidentes de tráfico ocurridos este viernes en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid. Una de las víctimas mortales es una mujer mayor atropellada en la calle Bravo Murillo de Madrid y la otra es un hombre que ha sido arrollado en el kilómetro 37 de la M50 cuando cambiaba la rueda de su vehículo.

En otro atropello ocurrido en el Paseo de la Castellana de Madrid ha resultado herida grave una tercera persona, de la que no se han facilitado más datos. Este atropello ocurrió a la altura del número 12 de la calle, cerca de la Plaza de Colón.

El Samur confirmó los dos fallecimientos tras realizarles maniobras de reanimación, mientras que el herido sí pudo ser estabilizado y trasladado a un hospital.

La Policía municipal se está encargando de la investigación de los dos incidentes sucedidos en las calles de la capital, mientras que la Guardia Civil se encarga del atropello acaecido en la M50.