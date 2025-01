Todo sobre Gorka Otxoa: quién es, en qué series ha salido y quién es su pareja

Gorka Otxoa es uno de los rostros más queridos del mundo del espectáculo. Actor, con una notable trayectoria tanto en comedia como en drama, su carrera abarca más de dos décadas, posicionándole como uno de los talentos más destacados de su generación. Desde sus primeros pasos en la industria hasta su nuevo éxito en la serie ‘Machos alfa’, ha demostrado una capacidad única para conectar con el público. Pero, ¿quién es este actor que no deja de sorprendernos?

¿Cuántos años tiene Gorka Otxoa?

Nació el 13 de enero de 1979 en San Sebastián, así que tiene 45 años. Su carrera artística arrancó en el año 2000, marcando el inicio de un largo recorrido que lo ha llevado a consolidarse como uno de los actores más versátiles del panorama nacional. Su salto a la popularidad internacional llegó con la serie de Netflix ‘Machos alfa’.

La serie, creada por Laura y Alberto Caballero, directores de éxitos como ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, aborda temas de gran relevancia social como la deconstrucción de la masculinidad y la aceptación de una sexualidad libre de prejuicios. «Hace tiempo que no tenía un proyecto con tanta repercusión, incluso en Latinoamérica», afirmó el actor en una reciente entrevista. Su papel en ‘Machos alfa’ le ha permitido conectar con un público más amplio, especialmente en países como Uruguay y Argentina.

¿Quién es la pareja de Gorka Otxoa?

Aunque Gorka Otxoa se mantiene muy activo en redes sociales y suele compartir aspectos de su vida profesional, ha decidido preservar su vida personal lejos del foco. El actor tiene pareja, pero prefiere no divulgar detalles sobre su relación ni compartir información que pueda invadir su privacidad.

«Yo tengo mi pareja y estoy fuera del mercado, pero es cierto que a veces me mandan unas cosas por redes sociales que…», comentó en ‘El Mundo’ cuando le preguntaron sobre este asunto. A pesar de que lleva años situado en el centro de la noticia, no termina de acostumbrarse. Por eso declara: «Es lo menos bueno de esta profesión. Estar en un restaurante y que todo el mundo te conozca, o que te paren en unas vacaciones en Panamá o en la cola de una cafetería en París… Pero supongo que eso significa que tengo trabajo y que la gente valora lo que estoy haciendo».

Series y películas de Gorka Otxoa

La trayectoria profesional de Gorka Otxoa está llena de éxitos, tanto en televisión como en cine. Su carrera comenzó con pequeñas apariciones en series como ‘Hospital Central’ y ‘El Comisario’. Sin embargo, su primer papel destacado llegó en la serie vasca Goenkale, donde interpretó a un personaje cuya historia culminó de forma trágica debido a una intoxicación cárnica.

Más tarde se unió al programa de humor ‘Vaya semanita’, de la televisión autonómica ETB, un espacio que le permitió mostrar su faceta más cómica y ganarse el cariño del público. Entre 2007 y 2009, formó parte de la serie Cuestión de sexo, donde interpretó a Gonzalo, un personaje entrañable y lleno de humor. Este último género está muy presente en la carrera de Corka. «Creo que la comedia nunca ha de tener límites. Es cierto que el humor es fantástico menos cuando se mete con minorías o colectivos marginados».

En 2009 debutó en el cine como protagonista en la película ‘Pagafantas’, dirigida por Borja Cobeaga. Su interpretación le valió una nominación al Goya como Mejor Actor Revelación, consolidando su posición como un actor destacado en el ámbito cinematográfico. Ese mismo año, se unió al elenco de ‘Doctor Mateo’, donde dio vida a Santiago Sagredo.

A lo largo de los años, Gorka ha participado en numerosas producciones cinematográficas, como ‘¿Estás ahí?’, ‘Lobos de Arga’ y ‘Bypass’, esta última rodada en euskera. También ha brillado en series como ‘Vive cantando’, donde interpretó a César Campillo y en obras de teatro como ‘Los miércoles no existen’, que posteriormente se adaptó al cine.

En 2015 se unió al reparto de ‘Velvet’, dando vida a Valentín y en 2016 participó en Allí abajo. En 2017 protagonizó la comedia ‘Fe de etarras’, disponible en Netflix, junto a Julián López y Javier Cámara. No obstante, su contacto con las nuevas generaciones viene de la mano de Alberto Caballero, quien le ha animado a participar en ‘Machos alfa’.

‘Machos alfa’, el último éxito del actor

En 2024 Gorka Otxoa fue galardonado con el Premio a Mejor Actor en los Premios Unión de Actores y Actrices Vascos por su papel en ‘Machos alfa’. Este reconocimiento destaca su capacidad para conectar con la audiencia. Tal y como ha contado en el medio citado anteriormente, no está dispuesto a salir de nuestro país para probar suerte lejos de nuestras fronteras: «Hollywood no me llama nada, la verdad. Ahora, con las plataformas, ya no hace falta ir allí para llegar a todo el mundo. Como dice Ricardo Darín: ¿Qué se me ha perdido a mí en Los Ángeles?».

La carrera de Gorka Otxoa ha crecido mucho. Es un profesional comprometido con causas sociales y utiliza su influencia para dar visibilidad a temas como la igualdad de género y los derechos humanos. Este compromiso le ha convertido en un referente tanto dentro como fuera de la pantalla.