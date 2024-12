Fecha confirmada: ya hay día de estreno para la tercera temporada de ‘Machos Alfa’

Una de las series que se ha convertido en uno de los grandes éxitos inesperados de audiencia de Netflix es Machos alfa. Una serie original, divertida y bastante irónica cuyo primer episodio se estrenó en diciembre de 2022 y sin grandes esfuerzos pronto se posicionó en el Top10 de la plataforma de streaming. La serie Machos alfa es otra producción de hermanos Caballero, artífices de éxitos como La que se avecina o Muertos S.L. La segunda temporada se estrenó a comienzos de 2024 y ya tenemos fecha para el aterrizaje en Netflix de la tercera entrega: el próximo 10 de enero de 2025. En esta tercera temporada estos “machos alfa” descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels y tendrán que resolver nuevas situaciones complicadas que les complican la vida. Además, la plataforma de la N roja acaba de confirmar que habrá una cuarta temporada de esta divertida serie de comedia y que, por lo tanto, tendremos Machos alfa para rato.

En la segunda temporada de Machos alfa los cuatro amigos acabaron enfrentados por culpa de la serie de Pedro, que sacó a la luz todos los problemas de Luis, Santi y Raúl. La polémica serie de Pedro incluso desveló la situación conflictiva por la que estaba pasando el propio Pedro. Por ahora lo que sabemos es que la tercera temporada tendrá solo 10 episodios y que estarán protagonizada por los cuatro actores que ya tenemos muy vistos: Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez. Estos “machos alfa” estarán acompañados de nuevo por las actrices María Hervás, Kira Miró, Raquel Guerrero y Paula Gallego.

Los hermanos Laura y Alberto Caballero con su productora Contubernio Films son los responsables de 7 temporadas de La que se avecina, 4 temporadas de El Pueblo, una de Muertos S.L. y, por ahora, 3 de Machos alfa. Sus series se han convertido en todo un referente en la producción de comedia de este país.

¿Qué va a pasar en la tercera temporada de Machos Alfa?

En las dos primeras temporadas de esta serie de comedia los cuatro amigos han tenido tiempo para adaptarse poco a poco a la era de la nueva masculinidad. En esta tercera temporada tendrán que vivir nuevas aventuras y conflictos. Por ejemplo, Pedro descubrirá que va a ser padre y, además, se tendrá que enfrentar a numerosas sorpresas durante el desarrollo de su serie. También Luis tendrá que lidiar con el divorcio de sus padres y resolver muchos otros problemas familiares. En cuanto a Santi se dará pronto cuenta de que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y Raúl intentará entender las nuevas y anárquicas ideas de Luz sobre el amor y la pareja.

Por ahora lo único que hemos podido ver es el tráiler de la tercera temporada y algunas imágenes que ha facilitado Netflix. En este sorprendente tráiler se puede ver cómo los cuatro amigos lo sigue pasando mal y uno de ellos llega incluso a renegar de la nueva masculinidad e intenta convencer a sus tres compañeros de fatigas.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «En esta entrega, los Machos Alfa descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels. Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y, por otro lado, Raúl se enfrentará a la anarquía romántica que practica Luz mientras se adapta a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida. Pedro descubrirá que va a ser padre y se encontrará con sorpresas durante el desarrollo de su serie, y Luis tendrá que lidiar con el divorcio de sus padres entre otras muchas cosas».

El reparto de la tercera temporada de esta divertida serie

Los protagonistas de la tercera temporada de la serie Machos alfa son cuatros amigos cuyos papeles son interpretados por los actores Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez. A estos complicados maduritos les acompañan en sus aventuras las actrices María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero que ya han estado en las dos primeras entregas de la divertida serie.

Además en esta tercera entrega, se incorporan nuevos personajes como los actores Marta Hazas (Velvet), Paloma Bloyd (Cuéntame cómo pasó, Perdona si te llamo amor), Jon Kortajarena (Alta mar, El Inmortal) y Macarena Gómez (Sagrada Familia. 30 monedas).

En la plataforma de streaming Netflix se pueden ver otras series de comedia divertidas como Yo nunca, División Palermo, El método Kominsky, La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, Esta mierda me supera, Dead To Me, Derry Girls o Sex Education, entre otras. Por ahora, los seguidores de la serie Machos alfa se tendrán que conformar hasta el 10 de enero con ver de nuevo los episodios de las dos primeras temporadas.