Sofía Suescun, «en shock» tras la llamada menos esperada: «Me ha dejado paralizada»

Sofía Suescun ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad por un episodio íntimo que ha reabierto heridas personales que ella misma ha relatado en numerosas ocasiones. La influencer, que atraviesa desde hace meses una etapa especialmente delicada en el plano familiar, ha confesado haberse quedado «paralizada y en shock» tras recibir una llamada completamente inesperada en la mañana del 10 de enero. Un contacto que no solo no esperaba, sino que se produjo en un contexto de máxima tensión emocional y mediática.

Desde hace más de un año, Sofía mantiene una relación inexistente con su madre, Maite Galdeano, y con su hermano, Cristian, tras una sucesión de enfrentamientos públicos que han ido deteriorando de forma irreversible el vínculo familiar. A este distanciamiento se suma la ausencia de relación con su padre, con quien no tiene contacto desde hace años y cuya figura ha estado tradicionalmente asociada a algunos de los recuerdos más difíciles de su infancia.

El comunicado urgente de Sofía Suescun

Fue la propia Sofía Suescun quien decidió compartir lo ocurrido a través de sus redes sociales, visiblemente afectada por la experiencia. En un primer mensaje, explicaba el impacto emocional inmediato que le había producido el suceso: «Acaba de pasarme algo que me ha dejado paralizada y en shock. He recibido una llamada dejándome un mensaje de voz en el buzón que es lo último que me esperaba para empezar este 2026». Con estas palabras, la influencer dejaba entrever que el contenido del mensaje había removido aspectos muy profundos de su historia personal.

Horas después, amplió la información y aclaró el origen de la llamada. Según explicó, había sido su padre quien había intentado contactar con ella tras muchísimos años sin relación. «Me ha llamado mi padre con el que no tengo relación desde hace muchísimos años», relató. Sofía señaló que no respondió a la llamada porque no tenía el número guardado en su teléfono, aunque sí pudo escuchar el mensaje que le había dejado en el buzón de voz. «No he cogido porque el número no estaba guardado, pero me ha dejado un mensaje de voz», añadía.

La reacción no fue solo emocional, sino también física. La modelo reconoció que el gesto le provocó un fuerte impacto inmediato: «Me ha revuelto un poco el estómago, pero no quiero que me afecte». Con esta afirmación, dejaba claro su propósito de no permitir que este intento de contacto alterara el equilibrio personal que intenta mantener. Al mismo tiempo, quiso agradecer la preocupación recibida por parte de su comunidad: «Gracias por preocuparos».

En la transcripción parcial del mensaje que compartió, se entendía que la llamada respondía a un intento de acercamiento por parte de su padre. No obstante, Sofía evitó entrar en detalles sobre el contenido completo del mensaje y no aclaró si tiene intención de responder o retomar algún tipo de contacto, subrayando que el simple hecho de recibir la llamada había sido suficiente para generar un profundo impacto.

Una familia con muchos problemas

Este episodio no puede entenderse sin el contexto de la relación que Sofía Suescun ha descrito en diversas ocasiones respecto a su padre. A lo largo de los años, la influencer ha hablado abiertamente de una infancia marcada por situaciones difíciles, vinculadas principalmente al consumo de alcohol. En una entrevista, relató episodios que condicionaron profundamente su vivencia familiar: «Me recogía borracho en el coche y el plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho».

Según explicó, mientras su padre permanecía en el bar, ella se quedaba esperando fuera. «A veces se olvidaba de mí y se montaba en el coche, y yo tenía que llamarle», recordó. Estos recuerdos, lejos de diluirse con el paso del tiempo, han configurado su manera de afrontar la vida adulta. «Por eso he sido paciente», afirmó.

Uno de los recuerdos que más ha repetido públicamente es el momento en que pudo romper definitivamente el vínculo obligatorio con su padre. «El día más feliz de mi vida fue cuando cumplí 15 años y me dieron permiso para no tener que ir más con mi padre», confesó. A partir de entonces, la relación quedó completamente rota. «No le cogería el teléfono, no perdería ni un minuto», llegó a afirmar en una ocasión, evidenciando la firmeza de su decisión.

Los conflictos se acumulan

La llamada inesperada se produce, además, en un momento especialmente complejo para Sofía Suescun, marcado por la polémica que rodea a su novio, Kiko Jiménez, después de que su padre fuera detenido tras un presunto apuñalamiento.

En este escenario, el intento de contacto por parte de su padre no solo reabre una herida cerrada desde hace años, sino que añade un nuevo elemento de tensión a una etapa ya de por sí delicada. Sofía, consciente de la exposición pública que rodea cada uno de sus movimientos, ha optado por compartir lo ocurrido con cautela, sin adelantar decisiones ni alimentar especulaciones.