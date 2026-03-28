Roberto Brasero confirma el mal tiempo en las próximas horas: va a nevar en estas zonas de España

Va a nevar en estas zonas de España, Roberto Brasero confirma el mal tiempo en las próximas horas. Este experto no duda en advertir lo que puede pasar en estos días, tocará empezar a tener algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que hasta la fecha no sabíamos que podríamos ver llegar. Tenemos que afrontar un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar marcando estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

En estos días en los que realmente acabará siendo lo que nos marcará en estos días en los que cada detalle cuenta. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que puede pasar en estas zonas de España en las que hasta puede que veamos nevar.

Confirma Roberto Brasero el mal tiempo en las próximas horas

En las próximas horas el mal tiempo se convertirá en una realidad, Roberto Brasero no duda en advertirnos lo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un experto que parece que nos puede dar alguna que nos sumergimos en un importante cambio de tiempo.

A las puertas de un fin de semana en el que parecerá que todo cambia y lo hace de tal manera que tocará empezar a ver llegar esta situación de transformación en las que cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que va a nevar de forma significativa.

Cuando parecía que el tiempo nos daba un respiro, lo que puede pasar es una novedad importante que nos golpeará con fuerza y que puede acabar siendo lo que nos dará alguna un cambio de ciclo que puede hacernos pensar que nos hemos cambiado de estación.

Es momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar en estos días.

El mal tiempo que llega en las próximas horas

La confirmación de que llega mal tiempo en las próximas horas un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días.

Tal y como nos explica en el blog del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero, será mejor que nos preparemos para lo peor: «El sábado, día muy parecido en las temperaturas pero con más nubes en toda la mitad norte: irán en aumento a lo largo de la jornada y el sábado es probable que tengamos lluvias de nuevo en el cantábrico con nevadas a una cota que irá descendiendo de 1300/1500 metros a 700/1000 m. tras el paso del frente, con probables acumulados significativos en las áreas pirenaica y cantábrica».

El domingo nos espera un importante cambio en el tiempo: «El domingo, día señalado por ser Domingo de Ramos y pistoletazo de salida de los actos litúrgicos de la Semana Santa, se presenta frío pero soleado en general. Seguirán la nubes en el extremo norte peninsular donde continuará entrando viento húmedo de norte que dejará cielos nubosos o cubiertos, con lluvias en el Cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos y nevadas en el entorno pirenaico a una cota que podría bajar hasta los 500 metros, pudiendo hacerlo en otras montañas del norte y este a una cota entre 700/1000 m. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Hay uno obstante una posible interferencia en los cielos despejados del resto de España por el posible descuelgue de una borrasca en el área mediterránea. Según el pronóstico de AEMET, «provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser fuertes. Existe una elevada incertidumbre en el posicionamiento de este sistema, siendo posible que también pudiera acabar afectando al este peninsular y Alborán con baja probabilidad de precipitaciones».

Para el resto de la Semana Santa lo que puede pasar es un marcado cambio de tendencia: «El Lunes Santo tampoco subirán mucho las temperaturas, al contrario de los que parecería ayer. Y es que seguirá entrando aire del norte y seguirán las nubes con lluvias débiles en general en el Cantábrico y nevadas en pirineos. Sol para el resto de España. El martes repetimos panorama: mucho sol salvo en el área cantábrica y pirineos donde seguirá lloviendo y nevando, aunque ese día con menos persistencia y temperaturas que ya vuelven a sumar grados. El Miércoles Santo eso sería lo destacable: el aumento de las temperaturas que ya nos dejaría valores más propios de estas fechas. Sevilla 28º, Murcia 25º, Ourense 24º , Málaga 23º, Salamanca 20º, Madrid 19º… Más frescas las de la mitad norte tampoco muy elevadas en el este: Pamplona 13º, Valencia 21º… Y para el Jueves Santo ya empiezan a divergir los pronósticos. Ahora mismo la mayoría apunta a que sigue la estabilidad y se prolonga el tiempo que hemos descrito, pero también vuelve a aparecer la posibilidad de un embolsamiento de aire frío en el Golfo de Valencia que nos metería nubes en todo el Mediterráneo con lluvias incluso en su franja central. El modelo de previsión del Centro Europeo pinta esta posibilidad para el jueves por la mañana, deshaciéndose la borrasca por la tarde y dejando un Viernes Santo libre de precipitaciones en toda España y con temperaturas sensiblemente más altas que las de ahora».