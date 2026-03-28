METEOCAT confirma un giro drástico de temperaturas para este fin de semana: «Crudo invierno»

El crudo invierno puede volver a través de un giro drástico de temperaturas para este fin de semana. Tendremos que esperar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que todo puede acabar siendo posible. Tocará empezar a tener en consideración algunos cambios importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos preparados para un giro radical que puede hacernos tener que ver el mes en el que estamos en el calendario.

Ha empezado una primavera que nos trae novedades destacadas en estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna puede afectarnos en estas vacaciones en las que todo puede acabar siendo posible. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede llegar, de una manera que tendremos que visualizar. Es hora de saber qué nos estará esperando en un momento en el que Cataluña se convierte en una de las comunidades autónomas más afectadas por estas temperaturas de fin de semana que nos afectarán a todos en este crudo invierno.

Este fin de semana nos espera un crudo invierno

Las temperaturas van a descender en el primer fin de semana en el que todo puede ser posible. Un cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que miramos al cielo para ver qué es lo que nos está esperando.

Un giro radical que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tocará estar pendientes de una novedad importante que podría convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que serán esenciales.

Es hora de apostar claramente por una situación que nos puede afectar de lleno, en estos días en los que cada elemento cuenta. Nada mejor para prepararnos que viendo lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que ver llegar determinadas actividades al aire libre.

Lo primero que vamos a notar en este inicio de las vacaciones es un marcado descenso de las temperaturas que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo clave en un fin de semana en el que parecerá que volvemos atrás en el tiempo.

Confirma Meteocat un giro drástico de las temperaturas

Las temperaturas van a ser las primeras protagonistas de un cambio de tiempo que vamos a ver llegar de forma directa. Tocará empezar a visualizar una novedad destacada que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio que Meteocat puede hacernos ver llegar.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a cielo nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones en la cara norte del Pirineo durante la segunda mitad del día, con la cota de nieve bajando de 1200-1400 m a 900-1000 m al final, con acumulaciones significativas de nieve por encima de los 1200 m en el valle de Arán. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles en el Pirineo y en puntos aislados del interior. Viento moderado del noroeste en cotas altas del Pirineo, Ampurdán y sur de Tarragona, aumentando a fuerte con rachas muy fuertes al final del día; en el resto, viento flojo de dirección variable, aumentando a moderado del noroeste en el sur de Lleida y norte de Tarragona a últimas horas».

Las alertas estarán activadas: «Acumulaciones significativas de nieve por encima de los 1200 m en el valle de Arán durante la segunda mitad del día y en el norte del Pirineo de Lleida desde últimas horas. Rachas de viento muy fuertes del noroeste en cotas altas del Pirineo, Ampurdán y sur de Tarragona a últimas horas».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Un sistema de bajas presiones al Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la Península y Baleares dejarán cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, tercio norte peninsular y entornos de montañas y aledaños del centro; con cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Se darán precipitaciones en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, así como en Baleares donde podrían ser fuertes e ir con tormentas ocasionales. Se producirá un desplome de cota de nieve, situándose en torno a 500/800 metros en la mayor parte del territorio incluso en 300/500 en el nordeste. Con ello, gran parte de las precipitaciones que se acaben dando serán en forma de nieve, con acumulados significativos en las áreas cantábrica y pirenaica, norte de la Ibérica y sierras de Baleares. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando litorales del sur peninsular donde aumentarán, y en Canarias, Galicia y área cantábrica con pocos cambios. Los descensos serán localmente notables en interiores del tercio oriental. Mínimas en aumento en el extremo nordeste peninsular y bajo Guadalquivir; en descenso en Baleares, Galicia y Béticas, y pocos cambios en el resto. Heladas en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en la meseta Norte. Las bajas temperaturas, sumadas al viento, dejarán una sensación térmica muy baja en el nordeste».