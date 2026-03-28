Cielos nubosos cubrirán la provincia, con probabilidad de nieblas en zonas altas. Se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente intensas por la tarde y un descenso de la cota de nieve. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos del norte aumentarán de flojos a moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y nubes pesadas

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará del norte a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían sorprendernos. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 13 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

Ya por la tarde, aunque la lluvia persistirá, el cielo podría dar un respiro momentáneo, permitiendo que el sol asome tímidamente entre las nubes. Sin embargo, el ambiente se sentirá pesado, con una humedad que alcanzará niveles altos. Con la salida del sol a las 07:01 y su despedida a las 19:33, disfrutaremos de un día con luz, aunque la lluvia y el viento nos recordarán que el tiempo en Bilbao siempre tiene su propia personalidad.

Nubes grises y lluvias persistentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 9 grados y la lluvia se hace presente desde el amanecer, con una probabilidad del 100%. A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza desde el norte, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 6 grados.

La tarde-noche traerá consigo un panorama similar, con lluvias intensas y un cielo cubierto que apenas permitirá ver el sol. La temperatura máxima se quedará en 14 grados, pero la humedad, que puede llegar al 90%, hará que el ambiente se sienta más pesado. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 6 grados. La probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana, por lo que es recomendable llevar paraguas. A medida que avanza la jornada, el viento del norte soplará con una velocidad media de 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta aún más pesado debido a la alta humedad, que rondará el 90%.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta, con un 100% de posibilidades en la tarde-noche. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 13 grados, lo que nos deja con una jornada fresca y húmeda. Con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 19:33, disfrutaremos de 12 horas y 32 minutos de luz, aunque será mejor aprovecharlas con un abrigo y un paraguas a mano.

Santurce: nublado con lluvia y viento moderado

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera lluvia constante, acompañada de vientos del norte a una velocidad moderada, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos.

A pesar de las condiciones húmedas, es un buen día para disfrutar de actividades bajo techo o dar un paseo breve con paraguas en mano. La atmósfera tranquila invita a realizar las tareas diarias con calma, aprovechando el tiempo para disfrutar de un buen café o una lectura.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca.

A medida que avance el día, el tiempo no mejorará y las lluvias continuarán siendo protagonistas. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el frío, ya que el viento también soplará con cierta intensidad.