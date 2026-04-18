‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 2 de ayer, viernes 17 de abril?

Tu cara me suena celebró la semana pasada su gala inaugural, donde el público y el jurado se emocionaron al máximo con la dedicatoria de María Parrado hacia su padre fallecido al tener su victoria. Te contamos quién ha ganado la segunda gala en una noche en la que J Kbello y Jesulín de Ubrique han brillado.

Jesulín de Ubrique ha vuelto a callar bocas

El ex torero ha tenido que ponerse serio para convertirse en David Summers y cantar Devuélveme a mi chica, la canción que todos conocemos como Sufre, mamón, aunque ese no sea su título.

El andaluz ha dejado impresionados a todos con su imitación, quitándose su característico ‘zezeo’ y ha tenido momentos de incluso afinar. «Tenías que haber cantado más», es lo que le ha dicho Ángel Llácer para valorar su gran actuación. Mucho mérito tiene.

El gran protagonista ha sido J Kbello, que con su imitación del estadounidense Alex Warren ha puesto en pie a todo el público. Su interpretación de la canción Ordinary ha puesto en pie al público, provocando las lágrimas de su compañera María Parrado y la emoción de Jesulín.

La preciosa historia de Ordinary, de Alex Warren

Aunque es cantado en inglés, este tema llega al corazón de personas de todos los países y los idiomas gracias al sentimiento que el artista transmite al interpretarlo. Este estadounidense le canta al amor, en concreto a su novia, la que le ha acompañado en el duro camino hasta triunfar.

Tras conocerse por internet, Alex y su chica decidieron vivir juntos, pero el sueño de Warren de triunfar en las redes sociales le hizo tener problemas económicos, tanto que llegaron a tener que dormir en un coche.

Tras probar suerte como youtuber y cantante, fue en TikTok donde comenzó a tener algunos vídeos virales. En ellos, como no podía ser de otra manera, sonaba esta canción, que al principio ni a él le gustaba tras escribirla.

Pese a todo, la publicó en la red social y todo se descontroló hasta llegar a ser número uno en casi todo el planeta. Ahora, Alex Warren puede agradecer a su pareja el tiempo que ha pasado con él y ser su inspiración.

¿Quién es el ganador de la segunda gala de ‘Tu cara me suena’?

J Kbello, el artista al que conocimos gracias a su meritorio segundo puesto en el Benidorm Fest de 2025 (quedó por detrás de Melody), ha sido el ganador esta semana. El artista ha robado la victoria a Paula Koops, Cristina Castaño y María Parrado.

Jota se ha llevado los 12 puntos del público y el jurado en una noche mágica para él y seguro también para los espectadores. El premio de 3.000 euros lo ha querido donar a una pequeña asociación de Sanlúcar de Barrameda (su tierra) que lucha contra el bullying, puesto que él intentó en sus años de instituto ayudar a sus compañeros que lo sufrían.

Así queda la clasificación de ‘Tu cara me suena’ tras dos galas