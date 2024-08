La respuesta de Yuyee, ex mujer de Frank Cuesta, a sus hijos que está dando de qué hablar

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. La guerra mediática entre Frank Cuesta, conocido presentador y aventurero, y su exmujer Yuyee ha tomado un giro inesperado con las últimas revelaciones de la madre de sus hijos. En su primera entrevista en España, la modelo ha levantado una tormenta de comentarios al manifestar que Cuesta no ha cumplido con el acuerdo de pensión alimentaria desde hace meses. En respuesta a esta situación, Yuyee ha propuesto cobrar un alquiler a Frank o vender los terrenos de la reserva natural en Tailandia, los cuales están actualmente a nombre de su hijo Zorro, como compensación por la falta de pagos.

Por su parte, el comunicador ha defendido su posición al asegurar que, aunque los terrenos están legalmente registrados a nombre de Yuyee debido a las normativas tailandesas, él es quien ha financiado su compra. Frank ha explicado que el acuerdo inicial estipulaba que la propiedad de la reserva sería transferida a su hijo Zorro una vez que este cumpliese 18 años. En medio de esta batalla legal y mediática, el presentador continúa esforzándose por preservar el santuario y defender sus derechos sobre la propiedad.

En un intento de suavizar la tensión y disculparse por la situación, Yuyee ha dirigido un emotivo mensaje a sus hijos. En una entrevista con ‘El Mundo’, ha expresado su arrepentimiento por involucrar a sus hijos en este conflicto.

Despues de 5 dias de directo ininterrumpido…GRACIAS A TODOS!!!! Gracias de corazon. Esto cambia mi perspectiva sobre muchas cosas pic.twitter.com/thviASIu2y — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

«Quiero disculparme por haberos involucrado en problemas de adultos», comienza diciendo. «Intenté con todas mis fuerzas manteneros al margen para que pudierais disfrutar de vuestra infancia. Pero parece que no fui capaz de protegeros de todo esto». La confesión de Yuyee ha coincidido con el Día de la Madre en Tailandia, un momento que ella ha aprovechado para compartir una conmovedora foto en blanco y negro con un mensaje de amor incondicional hacia sus hijos.

Así ha reaccionado Zape, el hijo futbolista de Yuyee

Las disculpas de Yuyee no han sido bien recibidas por todos, especialmente por Zape, uno de sus hijos, que reside en España debido a su carrera como futbolista. El joven ha manifestado su descontento con la actitud de su madre hacia su padre. No quiere tener problemas mediáticos, pero tampoco está dispuesto a guardar silencio y ha declarado: «Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes».

Zape no escatimó en palabras al referirse al comportamiento de su madre. «Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que haya hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto», comenta.

El futbolista también mencionó que su relación con Yuyee había sido tensa durante mucho tiempo y que la situación actual le ha causado una gran decepción. «Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo. Ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella. Es algo muy muy fuerte» Según su opinión, la culpa de todo la tiene la actual pareja de su madre.

Frank responde a las nuevas acusaciones de su ex mujer

El conflicto entre Frank Cuesta y Yuyee ha llamado la atención del público, que sigue de cerca los acontecimientos en torno a la reserva de Tailandia y la disputa por la pensión alimentaria. La situación continúa evolucionando y las declaraciones de ambos protagonistas siguen generando un intenso debate, pero hay una gran parte del público que se ha posicionado a favor del presentador.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024…170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

Desde el punto de vista mediático, Frank Cuesta está actuando de una forma muy inteligente, pues se ha adelantado a todos los movimientos de la modelo. Después de que ella el acusara de no pagar la pensión, el aventurero dio un paso adelante y mostró sus pruebas. Los documentos que ha publicado en sus redes confirman que no se ha desentendido de sus hijos. Entonces, ¿por qué Yuyee está siendo tan dura con él?

Tanto Frank como el entorno piensan que la novia de Yuyee tiene mucho que ver en todo esto. Le acusan de haberse involucrado más de la cuenta. Nadie entiende lo que ha pasado porque hasta hace muy poco Cuesta tenía muy buena relación con su ex, tanto es así que inició una campaña mundial para conseguir que saliera de la cárcel.