Zape, hijo de Frank Cuesta, manda un mensaje a Yuyee: «Le diría que tenga un poquito de personalidad»

En los últimos días, el conflicto entre Frank Cuesta y su exmujer Yuyee se ha convertido en uno de los temas más importantes del verano. El conflicto gira en torno a un santuario en Tailandia, un refugio vital para cientos de animales en peligro que Cuesta, a pesar de no ser oficialmente el propietario, financió y creó con gran esfuerzo. Lo puso a nombre de la madre de sus hijos y ahora se arrepiente porque esta tiene otra relación y supuestamente le está haciendo la vida imposible. Para entender la noticia hay que empezar desde el principio.

La historia de este santuario comenzó hace años, cuando Frank Cuesta decidió invertir en una propiedad en Tailandia para establecer un refugio para animales. Sin embargo, debido a las leyes tailandesas que limitan la propiedad extranjera, el terreno quedó registrado a nombre de su entonces mujer, Yuyee. La modelo se comprometió a ceder este inmueble a sus hijos cuando llegase el momento, pero ahora ha cambiado de postura y no está dispuesta a dejar que Frank disfrute del santuario. Le pide dinero. Un alquiler que el comunicador considera completamente injusto. El último en hablar ha sido Zape, quien se ha posicionado al lado de su padre.

La delicada situación de Frank Cuesta y Yuyee

La relación entre Frank Cuesta y Yuyee se ha enfriado considerablemente. Tras la ruptura y el posterior inicio de una nueva relación por parte de Yuyee, la modelo ha planteado una demanda económica significativa para el alquiler del santuario. Según ha contado el presentador, le pide 3.500 euros mensuales en concepto de alquiler, una cifra que ha sido vista como desmesurada dado que, aunque la propiedad está a su nombre, la financiación y el esfuerzo detrás del santuario son obra de Frank.

La situación se complicó todavía más cuando se llegó a un acuerdo temporal: Cuesta deberá abonar 250.000 euros en cuatro pagos a Yuyee si ella acepta transferir la propiedad a nombre de su hijo mayor, Zape. Este acuerdo no ha solucionado del todo el problema y la tensión entre las partes sigue siendo alta.

El mensaje que ha mandado Zape, hijo de Frank y Yuyee

Zape Cuesta, hijo mayor de Frank y jugador de fútbol en el Casalarreina CF de La Rioja, ha decidido romper su habitual silencio sobre la situación familiar. Durante una entrevista en el canal de YouTube de Javi Oliveira, el joven no dudó en lanzar un mensaje contundente a su madre, revelando detalles del conflicto y confirmando su frustración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank)

Durante su intervención, se dirigió a Yuyee y lanzó una serie de críticas que demuestran que no está de acuerdo con su comportamiento. Expresó su descontento con la actitud de su madre, afirmando que ella debería «tener un poquito de personalidad» y dejar de prestar oídos a quienes no vivieron las dificultades que él y su padre enfrentaron. Zape recordó que durante los momentos más difíciles, cuando Yuyee enfrentó problemas legales y fue encarcelada, su padre y él fueron los únicos que permanecieron a su lado, mientras que otros se alejaron.

Zape también ha hecho hincapié en que su padre no es perfecto, pero considera que no se merece lo que está pasando, pues nunca ha obrado con mala voluntad. «Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No creo que haya hecho nada que merezca lo que mi madre está haciendo ahora mismo», declara en un tono contundente.

La postura que ha adoptado Yuyee

El hijo de Frank ha explicado que ha intentado comunicarse con Yuyee para discutir la situación, pero sin éxito. La postura de la modelo es firme: no quiere hablar del tema y no está dispuesta escuchar consejos. «He intentado hablar con ella, pero mi hermano está más involucrado en esto porque yo estoy enfadado. Mi madre no habla de la situación. La llamé hace una semana y no me contestó, sabe que no lo está haciendo bien», apunta Zape.

A pesar de que el futbolista no tiene una aversión hacia Tailandia en sí, admitió que no tiene amigos en el país y que su vínculo con el santuario y el tiempo que pasa con su padre son aspectos que valora profundamente. «Para mí, aquel lugar es muy bonito. Siempre ha sido el sueño de mi padre. Compró el terreno y montó todo y está allí muy feliz. Si él está bien, estamos todos contentos».

En cuanto a su última reacción en redes, Zape admitió que su mensaje de rabia en Instagram, que decía «traición se paga con traición», fue una respuesta impulsiva que decidió eliminar rápidamente. «Lo borré porque no era bonito para Instagram». Al ver que su padre estaba sufriendo expresó su descontento, pero más adelante pensó que lo mejor era resolver todo esto de una forma más civilizada.