La reacción de María Pombo al último éxito de su marido: «Ha sido muy difícil»

Pablo Castellano ha entrado a formar parte de la lista de vencedores de ‘El Desafío’, sumándose a Kira Miró, Juan Betancourt y Ana Guerra, los tres anteriores famosos que se hicieron con el cheque.

El marido de la empresaria aceptó la oferta de Antena 3 y decidió participar en este concurso que está producido por 7 y Acción, la empresa que dirige Pablo Motos. María Pombo se siente muy orgullosa del padre de sus hijos y recalca que le ha resultado «muy difícil» convertirse en el nuevo ganador. Castellano ha superado pruebas bastante duras, pero su éxito no ha sido casual. Se ha preparado a consciencia antes de cada reto, invirtiendo tiempo y esfuerzo en todas las propuestas.

María Pombo no ha tardado en reaccionar a través de sus redes sociales. Ha compartido una foto junto a Pablo Castellano para dejar claro que se siente muy orgullosa de él. El dinero que ha recaudado irá destinado a una asociación benéfica, gesto que hace todavía más especial su participación en el programa de Antena 3. «Mi Pablo, ganador de ‘El Desafío’. ¡Muy muy fuerte! Ha sido muy difícil haber guardado durante tantos meses este secreto que me llena de orgullo. Te lo mereces. (El sonido de la batería constante en casa ha merecido la pena). Te quiero», ha escrito en su perfil de Instagram.

Lo cierto es que la participación de Pablo Castellano ha estado cargado de polémica desde el primer momento. A pesar de que siempre ha tenido muy buena relación con la prensa, el arquitecto intenta mantener las distancias y prefiere guardar su privacidad. Por eso no es habitual verle en los platos de televisión, pero la oferta que le hizo Pablo Motos para estar en ‘El Desafío’ le llenó de ilusión.

La crisis matrimonial de María Pombo

María Pombo ha sido una de las personas que más ha apoyado a Pablo para participar en el concurso presentado por Roberto Leal. A pesar de que forman uno de los matrimonios más icónicos de la crónica social, también han tenido que enfrentarse a rumores de crisis. La influencer es muy sincera y en una ocasión admitió que las teorías eran ciertas. Eso sí, dejó claro que en ningún momento había pensado en divorciarse, simplemente se había dado cuenta de que tanto ella como Pablo tenían que esforzarse para solventar las diferencias que se habían generado en el transcurso de su relación.

«Encima, a mí no me cuesta pedir perdón y admito mis errores, por esto a lo mejor me merezco ir al cielo, porque sé pedir perdón. Menos con Pablo, con él me cuesta un poco más, hago lo que sea para que sea él el que me lo pida», comentó María durante su reality, un documental titulado ‘Pombo’ que ya cuenta con tres temporadas. Durante una de las promociones de este proyecto confesó que Pablo había estado a su lado en uno de sus momentos más duros.

«Fui a una entrevista y me arrepentí de no ser yo, de querer agradar a gente que no tengo que agradar. Eso me generó un trauma y ahí me avergoncé de mí misma. Yo puedo equivocarme y decir: ‘Mira así soy yo’, pero ahí quise agradar a más gente y realmente yo no soy una persona graciosa. Me cuesta mucho hablar de eso, me genera mucha vergüenza», declaró. Sus fans están convencidos de que está hablando de ‘La Resistencia’, pero ella no ha dado más datos. Solo ha dicho que Pablo le apoyó.

«Para mí es normal que haya peleas»

Uno de los secretos del éxito de María Pombo es su transparencia. Insiste en que ha llegado muy lejos contándole la verdad a sus seguidores, por eso se niega a decir que mantiene una relación idílica con Pablo. «Me impresiona que a la gente le impresione que haya crisis en una pareja», confesaba durante una charla con Xuso Jones en ‘Poco se habla’. Y añadió: «Para mí es normal que haya peleas, todas las parejas son así, todas tienen momentos mejores y peores».

María ha trabajado muy duro para ser feliz al lado de Pablo Castellano. Ha vivido etapas de todo tipo a su lado, por eso quiere que la gente sepa que no hay nada raro en las crisis que han experimentado. «Siendo novios yo tenía el mismo compromiso, pero una vez dices en la salud y en la enfermedad, siempre que no sea algo grave como unos cuernos, decides lucharlo porque tienes un compromiso, no das pie a dejarlo a la primera».

Pablo Castellano, en el podcast de Xuso Jones, le dio la razón a su mujer: «Antes no te divorciabas por el qué dirán o aguantaban lo inaguantable y eso no es, pero hoy en día a mí me parece que falta mucho compromiso en general». Es ese compromiso el que le ha animado a solucionar sus problemas matrimoniales. Unos problemas que ya forman parte del pasado, algo que ha podido verse en ‘El Desafío’.