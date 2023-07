La nueva vida de la presentadora que desapareció de la televisión: es asombroso

Nuestros famosos saben que la popularidad no dura para siempre. Algunos, como es el caso de Jorge Javier Vázquez, deciden retirarse porque terminan hartos de la presión mediática. Otros no tienen opción: la tele les da la espalda y el público termina olvidándose de ellos. La protagonista de nuestra noticia en su momento fue un rostro muy conocido. Trabajaba en Antena 3 y formó parte de ‘Operación Triunfo’ y de algunos programas que pasarán a la historia. ¿Por qué nadie sabe nada de ella? Está desaparecida. Su vida ha cambiado mucho y no tiene intención de regresar.

La presentadora desaparecida

Estamos hablando de Ainhoa Arbizu, la presentadora catalana que fue elegida para tomar las riendas de ‘El canal de Operación Triunfo’. Este proyecto aumentó su popularidad, pero realmente empezó a ser famosa mucho antes. Siempre ha sido una gran amante de los medios de comunicación. Su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Trabajar en TVE le abrió muchas puertas, aprovechó la oportunidad y demostró que estaba preparada para cualquier reto. Cumplió con las expectativas.

Ainhoa es muy polifacética. Mientras estaba en la cadena pública le propusieron presentar las competiciones de MotoGP y no lo dudó. En una entrevista aseguró que le encantan los cambios y aprender cosas nuevas. “Nunca dudé de mis capacidades como periodista y presentadora. Soy muy curranta, pero es verdad que quizás en ese momento no dominaba el mundo de las motos. Los jefes insistieron en que querían que me sumase a esta aventura y así fue”, reconoció. Ahora está desaparecida, pero el público se acuerda de ella por este tipo de proyectos.

Los sacrificios que hizo Ainhoa Arbizu

Durante un tiempo Ainhoa Arbizu estaba en todos los programas. Su popularidad era tal que le reclamaban en muchos eventos, así que tuvo que hacer ciertos sacrificios. Siempre puso por delante su vida personal, pero admite que en ocasiones le ha pasado factura haber sido una presentadora tan famosa. “El trabajo siempre fue otro tipo de amor para mí. ¡Y lo sigue siendo! Alguna vez tuve que sacrificar el amor por el trabajo. Sobre todo en las tres temporadas en las que estuve dando la vuelta al mundo con las motos”, desveló en una de sus últimas entrevistas

El último programa de Ainhoa

La última vez que pudimos ver a Ainhoa Arbizu en televisión fue participando en ‘Pasapalabra’, ayudando a uno de los concursantes a superar ‘El Rosco’. El último programa que presentó fue en Antena 3, donde tenía su propio espacio deportivo. Fuera de su ámbito, tomó las riendas de Famosos al agua, un concurso con una mecánica que no tardó en triunfar. Los famosos más cotizados hacían saltos desde trampolines.

Ainhoa no se tomó mal la desaparición de su espacio deportivo en Antena 3, aprovechó para cambiar de vida. “Este último año he estado más centrada en la presentación de eventos, en la publicidad y en formarme con el doblaje. He dedicado más tiempo a mi misma, a viajar y a mi gente. Se me acabó el contrato y la directora de informativos de Antena 3 decidió no renovar por temas presupuestarios”.