Mario Picazo avisa del giro radical que lo cambia todo: el fin de semana no será como esperábamos

Este fin de semana no será como esperábamos, Mario Picazo nos advierte de lo que puede pasar en nuestro país. Para muchos estamos viviendo un fin de semana en el que todo puede ser posible, festivo para algunos que necesitan empezar a pensar en una serie de novedades destacadas que pueden llegar en cualquier momento. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a pensar en lo que puede pasar, en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

El experto en el tiempo no duda en advertir lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente todo puede ser posible. Empezando por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que, realmente, tocará estar preparados para lo peor. Lo que puede pasar en este fin de semana es que vamos a pasar de una situación de marcada estabilidad a otra muy diferente que nos sumergirá en lo peor de un otoño que parecerá que llega antes.

El fin de semana no será como esperábamos

Los planes del fin de semana deberán estar totalmente pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En especial, si tenemos en cuenta que tenemos que empezar a ver llegar este giro radical que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en una nueva realidad que hasta la fecha quizás no hubiéremos tenido en cuenta. Tendremos en mente determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días en los que el cielo puede mandarnos un importante mensaje.

Los mapas del tiempo nos indican que estamos viviendo unos días en los que las lluvias y las tormentas pueden acabar convirtiéndose en una realidad. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que está a punto de pasar, con una serie de novedades que pueden acabar marcando un antes y un después.

Estaremos muy pendientes de este cielo que puede darnos más de una sorpresa y que los expertos se encargan de decirnos lo que puede pasar en las próximas jornadas que tenemos por delante.

Avisa del giro radical que lo cambiará todo Mario Picazo

Mario Picazo es el experto en el tiempo que nos advierte de un giro radical que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a visualizar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo clave en estos días.

Tal y como nos explica este experto desde el blog de El Tiempo: «Las altas presiones situadas en el Atlántico se van a encarar de estabilizar el tiempo en gran parte de España este penúltimo fin de semana del verano astronómico, aunque hay algunas excepciones. Gracias al paso un frente por el norte de la península y a la humedad que aporta el Mediterráneo veremos tormentas. Pueden ser fuertes y más probables en zonas del nordeste peninsular. También vamos a notar como este fin de semana suben las temperaturas a valores más veraniegos que estos días atrás, sobre todo en zonas del sur de la península».

Siguiendo con la misma explicación, nos detalla que pasará este fin de semana: «El frente que roza el norte de la península el viernes ayudará a inyectar aire frío que, sumado al vapor de agua que sigue aportando el Mediterráneo a un ritmo elevado debido a sus elevadas temperaturas, se va a traducir en tormentas fuertes. El sábado puede ser un día especialmente activo, sobre todo en zonas del interior y en la costa de Cataluña, donde las acumulaciones pueden llegar a ser importantes en periodos de tiempo cortos. Aunque de forma más aislada, también se esperan tormentas puntuales en Navarra, en los Pirineos y en el Sistema Ibérico de Aragón. Ese frente y otro debilitado que llega detrás también ayudarán a aportar precipitaciones intermitentes durante el fin de semana entre Galicia y las comunidades del Cantábrico. También hay riesgo de algunas precipitaciones estas próximas horas en el norte de Canarias y de forma más aislada en zonas de montaña. El domingo, el viento de levante aportará también nubes a la costa de Cataluña y al litoral de la Comunidad Valenciana, donde no se descarta alguna precipitación aislada».

Lo peor podrían ser estas altas temperaturas que tenemos por delante: «Seguimos en el verano astronómico y este fin de semana lo vamos a notar. El sábado ya vamos a ver algunas capitales como Murcia llegando a los 35ºC, mientras en muchas otras de la mitad sur de la península se superarán los 30ºC. En la mitad norte los valores van a ser bastante más llevaderos, con mínimas que en algunas capitales de la meseta norte se quedarán en un solo dígito».