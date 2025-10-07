Lucía Pombo zanja los rumores y lo cuenta todo sobre su embarazo: «Yo no era consciente…»

Lucía Pombo ha roto su silencio y ha aclarado los últimos rumores que están circulando sobre su supuesto embarazo. La creadora de contenido ha publicado una imagen donde llevaba un collar con dos patos, uno grande y uno pequeño. Algunos han interpretado mal este gesto y han pensado que estaba preparando el terreno para anunciar que se había quedado en estado. No obstante, todo ha sido una confusión y la joven ha prometido que «no era consciente» del revuelo que iba a generar su iniciativa.

«No ha sido mi intención cuando lo he subido. Me parecía un collar precioso y es una algo de la buena suerte», ha comentado al respecto. En OKDIARIO hemos revisado el documental que la familia Pombo protagonizó en Amazon Prime y hemos descubierto cosas muy interesantes. Tal y como hemos comprobado, Lucía no quería quedarse embarazada porque consideraba que todavía no estaba preparada para dar un paso tan importante. Sin embargo, veía que sus hermanas habían creado su propia familia y empezó a cambiar su planteamiento. Por ese motivo, decidió mudarse de casa y fijar su residencia en un piso más grande.

Álvaro López, marido de la influencer, la está deseando tener hijos y puso muchos esfuerzos en encontrar una casa más grande donde criar a sus futuros vástagos. El problema, según ha dado a entender Lucía, es que el embarazo está siendo más complicado de lo que pensaba. Parece que ya está preparada, pero ahora es la naturaleza la que le ha obligado a tomarse un tiempo. «Ojalá lo estuviera, pero no lo estoy», les ha confesado a sus seguidores de Instagram.

La hermana de María Pombo se ha sincerado y ha abierto su corazón para reconocer algo importante. «El 100% de las personas que veo en mi vida están embarazadas. Cuando las veía me alegraba muchísimo, pero en el fondo sentía también un «y por qué ellas sí y yo no». Es un sentimiento un poco feo, que no va en absoluto conmigo, pero…», admite. «Yo no era consciente de que este proceso pudiese doler tanto». De esta forma, ha conseguido que sus seguidores le den un respiro y le dejen de preguntar por este asunto que le hace tanto daño.

El refugio de Lucía Pombo

Con todo lo anterior, podemos decir que Lucía Pombo, Lu como la llaman sus amigos, no está atravesando un buen momento, pero ¿dónde se refugia cuando necesita desconectar? Nosotros lo sabemos. En una casa de pueblo que se ha convertido en su mejor tabla de salvación.

La casa de pueblo de Lucía Pombo y su marido, Álvaro López Huerta, se ha convertido en un auténtico refugio frente a las tormentas mediáticas que la rodean. Ubicada en Adrados, un pequeño municipio segoviano al que están muy unidos desde hace años, esta vivienda mantiene la esencia tradicional de las construcciones de la zona con muros de piedra y detalles en madera que aportan calidez. Reformada recientemente para adaptarla a un estilo más moderno sin perder la conexión con sus raíces, la casa permite a la pareja disfrutar de un ambiente relajado y familiar lejos de la exposición pública. No obstante, hay algunos detalles que han terminado trascendiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro López Huerta 🇪🇸 (@lopezhuerta)

El interior de la residencia destaca por su cocina abierta, espacios luminosos y elementos decorativos cuidadosamente seleccionados. Buena parte de la reforma y del diseño interior ha sido obra de la madre de Álvaro, Cristina, que dirige un estudio de decoración y que ha sabido combinar lo rústico con lo contemporáneo. Así, la piedra y la madera se mantienen como protagonistas, mientras que los toques actuales aportan comodidad y funcionalidad para que la casa sea perfecta tanto para largas estancias de verano como para escapadas de fin de semana.

Una casa perfecta para su familia

Lucía Pombo ha mostrado en varias ocasiones lo mucho que significa para ella este lugar, donde consigue desconectar de las exigencias de las redes sociales y encontrar un espacio de tranquilidad junto a su marido. Aunque la piloto también cuenta con su propia vivienda en Adrados, suele preferir pasar el tiempo en la casa de Álvaro, que ambos han convertido en su «rincón favorito». Allí se sienten en su verdadero hogar, compartiendo momentos sencillos y rodeados de un entorno natural que refuerza la idea de calma y desconexión que tanto buscan cuando abandonan Madrid.

Además de ser su refugio personal, la casa también es escenario de reuniones familiares que sirven para quitarle importancia a los problemas. Por ejemplo, ahora que ha pasado todo lo que hemos contado con el embarazo de Lucía, no sería de extrañar que la influencer hiciera una escapada con sus hermanas para sentarse a comer tranquilamente y poner encima de la mesa sus sentimientos. Sólo nos preguntamos una cosa: ¿Veremos en Amazon Prime escenas tan sinceras como estas?