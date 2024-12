No es ningún secreto que, en muchas ocasiones, seguidores de artistas, actores e influencers no dudan en sobrepasar cualquier tipo de límite. Un claro ejemplo lo encontramos en la familia Pombo, que se ha visto sorprendida por diversas situaciones en las que han tenido que recurrir a la Guardia Civil. Lucía Pombo, hermana de María Pombo, no ha dudado un solo segundo en compartir una impactante experiencia con Xuso Jones y Ana Brito en el pódcast Poco se habla. La piloto de avión relató una situación que se ha repetido durante sus vacaciones en Cantabria, donde María Pombo y Pablo Castellano edificaron ‘Casa Vaca’ y, justo al lado, el resto de las hermanas y sus padres construyeron otra casa. «Se han colado», comenzó diciendo Lucía, dejando completamente sin palabras a los presentadores del pódcast. Acto seguido, reconoció que son varios los seguidores que se han acercado hasta esas casas para poder verlas en primera persona.

Algo que les sigue impactando, y no es para menos. Así pues, lo que a priori parecía que iba a ser un lugar tranquilo para poder disfrutar de unos días de descanso rodeados de naturaleza, ha acabado convirtiéndose en un lugar al que muchos seguidores y curiosos se acercan para visitar. Hasta tal punto que, en más de una ocasión, han invadido por completo su privacidad. Al ser preguntada si la gente es capaz de asomarse a esa casa, la influencer se sinceró y respondió de forma tajante y afirmativa. Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo, quiso ir mucho más allá, dando a conocer alguna situación concreta que han vivido durante su estancia en Cantabria. Por si fuera poco, el cuñado de María Pombo también hizo saber que, desafortunadamente, ya empiezan a ser habituales diversas situaciones un tanto peculiares: «Te estás tomando un café y hay unas pavas en el jardín», reconoció.

Pero no todo queda ahí, ya que aseguraron que esos seguidores que se atreven a ir hasta sus casas, hacen una «putivuelta» alrededor para poder apreciar sus construcciones desde todos los ángulos. Algo verdaderamente perturbador, cuanto menos. Por si fuera poco, en una ocasión, esos curiosos visitantes lograron traspasar cualquier tipo de límite.

Más allá de merodear y ver cada rincón de los exteriores de la casa, la familia Pombo se ha visto sorprendida al encontrarse con varias personas desconocidas en el interior de su hogar, haciendo un recorrido por el mismo: «En plan ‘mira esto es…’», comentó Lucía, ante la incrédula mirada de Xuso Jones y Ana Brito.

Una situación verdaderamente inesperada e impactante por la que, inevitablemente, se vieron obligados a llamar a la Guardia Civil. Al fin y al cabo, las cada vez más constantes visitas de seguidores a sus casas estaban llegando a límites verdaderamente insospechados, a la par que peligrosos. Se trataba de algo que, desde luego, no podían seguir tolerando bajo ningún concepto. «Es tremendo», reconoció Lucía Pombo en el mencionado pódcast presentado por Xuso Jones y Ana Brito, al que acudió junto a su marido Álvaro López Huerta.