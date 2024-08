Preocupación por la salud de Lucía Pombo: «Me han detectado…»

Las vacaciones de verano, que en un principio prometían ser un periodo de descanso y disfrute para la familia Pombo, han dado un giro inesperado, generando gran preocupación entre los seguidores del clan. Como todo el mundo sabe, María y sus hermanas se encuentran en Cantabria disfrutando de ‘Casa Vaca’, pero ¿qué ha pasado para que hayan saltado las alarmas?. Lucía Pombo, la mayor de las tres hermanas, ha revelado que un dolor agudo en su costado la llevó a buscar atención médica en Santander, donde está pasando la temporada estival. Durante la consulta, los médicos le detectaron un bulto, lo que ha generado incertidumbre y cierta inquietud en su entorno.

Lucía, quien además de ser una reconocida influencer es piloto en una prestigiosa aerolínea comercial, no es ajena a los problemas de salud. Desde hace tiempo, ha compartido abiertamente su lucha contra el endometrioma, una variante de la endometriosis que se manifiesta a través de quistes oscuros conocidos popularmente como «quistes de chocolate». Esta condición, que afecta principalmente a los ovarios, provoca la acumulación de tejido endometrial, causando dolor y molestias que Lucía ha logrado manejar con tratamiento médico. Sin embargo, este nuevo hallazgo en su costado derecho ha encendido las alarmas.

El nuevo problema de salud de Lucía Pombo

El dolor que experimentó en los últimos días la llevó a visitar a un ginecólogo en Santander, quien, tras una evaluación detallada, identificó una masa oscura adherida al intestino. Aunque el médico fue cauteloso en su diagnóstico inicial, explicando que este tipo de bultos pueden tener diversas causas y no necesariamente ser malignos, recomendó una vigilancia estrecha y estudios adicionales para determinar la naturaleza exacta de la masa. «Me han detectado un bulto, algo oscuro, adherido al intestino. Pueden ser muchas cosas, no tienen por qué ser malas, pero hay que vigilarlo», compartió Lucía con sus seguidores, transmitiendo la incertidumbre que rodea la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia Pombo (@luciapombo)

A pesar de la preocupación que esta noticia podría generar, Lucía ha tratado de mantener la calma y no dejarse llevar por el alarmismo. Con su característico optimismo, ha restado importancia a la situación, mencionando que «la ley de Murphy te enseña que estas cosas te pasan en agosto, un viernes o fuera de casa», intentando quitar hierro al asunto.

La hermana de María Pombo ha aprovechado para resaltar un aspecto positivo de su experiencia: la atención que recibió del ginecólogo en Santander, a quien describió como un profesional de métodos tradicionales, que se tomó el tiempo necesario para tranquilizarla y explicarle la situación con detalle. «No he visto cosa igual. No sabéis qué despacho más bonito, qué manera de trabajar más tradicional… ¡Ha cogido notas a mano y luego las ha pasado a máquina de escribir!», comentó Lucía, reconociendo el esfuerzo del médico por hacerla sentir cómoda en un momento de preocupación.

María Pombo y su madre luchan contra una enfermedad

El inesperado episodio de Lucía llega en un contexto familiar ya cargado de desafíos médicos. Sus hermanas, María y Marta Pombo, también han pasado por situaciones complicadas en el pasado. María, la hermana mediana, sufrió recientemente una caída mientras llevaba en brazos a su hija Vega, un incidente que conmocionó a sus seguidores.

Tanto María como su madre han enfrentado la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que ha marcado profundamente a la familia Pombo. A lo largo de los años, María ha hecho un esfuerzo consciente por visibilizar la realidad de vivir con esta enfermedad, utilizando su plataforma para concienciar y apoyar a otros que enfrentan situaciones similares.

¿Cómo terminará el verano la familia Pombo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia Pombo (@luciapombo)



A pesar del giro inesperado que han tomado sus vacaciones, Lucía Pombo sigue adelante con el apoyo de su familia y su pareja, Álvaro López-Huerta, quien ha estado a su lado en este difícil momento.

La influencer continúa con su día a día, manteniendo informados a sus seguidores sobre su estado de salud y los próximos pasos que tomará para abordar esta nueva preocupación médica. Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias noticias positivas y confían en que Lucía podrá superar este nuevo obstáculo con la misma fuerza y determinación que ha demostrado en otras ocasiones.

Lucía disfruta del respaldo de sus hermanas, Marta y María. Las tres han elegido ‘Casa Vaca’ para exprimir el verano al máximo y disfrutar de la nueva casa que ha adquirido la familia, una mansión situada en un entorno natural que se ha convertido en la envidia de más de uno.