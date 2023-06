Un famoso presentador español revela la enfermedad que sufre: «Es un proceso muy largo»

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a todo, pero son pocos los que se atreven a hablar claramente de su vida privada. Un conocido presentador de Antena 3 ha dado un golpe en la mesa. Lleva muchos años trabajando delante de las cámaras, pero siempre ha sido muy discreto. ¿Qué ha cambiado? Que padece una enfermedad a la que quiere dar visibilidad, por eso ha dejado de esconderse. Ha dado una entrevista en un conocido medio y ha hablado sin tapujos del tema. Antes de desvelar su identidad debemos insistir en una cosa: todo lo que ha contado son datos personales

La identidad del famoso

Estamos hablando de Jorge Fernández. Lleva muchos años triunfando en televisión, pero antes hizo carrera encima de las pasarelas. ¿Qué pasó? Que le hicieron una propuesta para trabajar en la pequeña pantalla y no dudó en dar el salto. Mantiene su vida privada al margen de las cámaras, pero ha hecho una excepción para hablar de su enfermedad. Ha empezado diciendo que “es un proceso muy largo”. Lo peor de todo es que puede tardar un tiempo en aparecer, pero ¿qué le pasa exactamente?

Jorge Fernández padece la enfermedad de Lyme. Aparece después de las picaduras de las garrapatas, pero no tiene una fecha exacta. Según ha explicado, te puede picar una garrapata y salir la enfermedad años después. A él le ha afectado bastante porque es deportista y sobre todo al principio se notaba demasiado cansado. No es la primera vez que habla de este problema. En 2019 se sinceró con el público y lo explicó todo.

Las confesiones de Jorge Fernández

Según cuenta Jorge Fernández, no sabe bien cómo empezó todo, pero sí sabe qué consecuencias tuvo. De un momento a otro empezó a notarse cansado. “Mi sistema inmunológico se deprimió y salió todo. Seguramente me pudo haber picado la garrapata hace 10 años o hace poco con la bici en la montaña. Lo de los metales pesados fue por comer mucho atún. Sin saberlo, no tenía ni idea del mercurio y el atún formaba parte de mi dieta casi diaria”, explica. Se hizo pruebas y el diagnóstico fue claro.

El presentador asegura que para él lo más importante es la vitalidad. Cuando se siente con fuerza tiene ánimo para solucionar cualquier problema. No le tiene miedo a nada. “Tras varios años con problemas de salud, mi foco ha estado en recuperarme. Y lo que más eché en falta en esos años fue mi falta de energía”, empieza diciendo en la entrevista anterior. “A mí jamás me había faltado energía para afrontar cualquier tipo de actividad durante el día. Por eso ahora creo que un buen sinónimo de salud es la energía, la vitalidad”.

Las exigencias del presentador

Si algo es importante para Fernández es el deporte. Lo necesita para sentirse activo y para eliminar la tensión. Cuando le diagnosticaron la enfermedad de Lyme estuvo una temporada bajo de ánimo, pero en seguida se puso manos a la obra y se recuperó. Todo ha salido bien y ahora habla abiertamente del tema.