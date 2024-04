Dulceida no aguanta más y estalla contra las brutales críticas que ha recibido por su embarazo

Aida Domenech, popularmente conocida como Dulceida, ha anunciado una de las noticias más importantes de su vida: está esperando a su primer hijo junto a Alba Paul. A pesar de que la empresaria ha intentado mantener su vida privada lejos de las cámaras, se siente en la obligación de compartir ciertos detalles con sus seguidores porque forman parte de su exitosa vida. Recalca que ha llegado a lo más alto gracias al apoyo que ha recibido por parte de sus fans, aunque insiste en que tiene un ejército de enemigos muy potentes. Sus detractores están en pie de guerra desde que ha confirmado que está embarazada, por eso no ha tenido más remedio que pasar a la acción.

Dulceida está en su tercer mes de embarazo, un embarazo que ha hecho realidad gracias al método ROPA. Es una técnica recomendada para las parejas formadas por mujeres en la que una de ellas aporta el óvulo y la otra contribuye gestando está célula fecundada con las muestras de un donante hombre. En este caso Alba es la donante y Dulceida la gestante. Se ha visto obligada a dar estos detalles porque sus seguidores le estaban preguntando y sin darse cuenta ha alimentado las críticas por parte de sus rivales.

El pasado 2 de abril fue la fecha que eligió Dulceida para anunciar que estaba esperando un bebé. «Tus mamis te esperan con muchas ganas», escribió exactamente en su cuenta de Instagram. De forma inmediata rostros tan conocidos como María Pombo, Mar Lucas, Verdeliss, Nagore Robles o Pablo Castellano reaccionaron a la noticia dando la enhorabuena a la pareja. Aquellos que conocen verdaderamente a Dulceida saben lo importante que era para ella ser madre. Es un sueño que lleva persiguiendo mucho tiempo y que tuvo que paralizar tras su ruptura con Alba Paul.

Dulceida carga contra sus detractores

Dulceida lleva luchando contra el odio que se genera en las redes sociales mucho tiempo. Es una de las primeras influencers de nuestro país, tanto para lo bueno como para lo malo, y ha tenido que enfrentarse a críticas muy duras. Tanto es así que en una ocasión llegó a llevar a los tribunales a una de sus detractores. Una persona que cruzó todos los límites y que se limitaba a difamarla y a faltarle el respeto. Sin embargo, esta vez ha sido todavía más tajante, pues no consiente que nadie ponga en duda a su bebé.

«Hoy os traigo un vídeo diferente, pero creo que muy necesario. Porque, después de dar la mejor noticia del mundo, he tenido que estar leyendo comentarios asquerosos, comentarios retrógrados, comentarios de energúmenos, que no saben que hay todo tipo de familias», ha comenzado diciendo visiblemente molesta. «Obviamente me imaginaba recibir algún comentario así. Pero no me imaginaba el nivel. Son verdaderas perlitas”, continúa expresando en Instagram, donde reúne más de tres millones de fans. La mujer de Alba Paul se ha mostrado muy dolida. «Es que no hay que ser muy inteligente para ver que vamos a ser dos madres que le vamos a dar todo el amor del mundo a nuestro hijo o nuestra hija».

Dulceida intentó mantener su embarazo en secreto durante un tiempo por varios motivos. En primer lugar quería cruzar la barrera de los tres meses, pero también quería ser paciente porque conocía cuál iba a ser la reacción del público. En estos momentos quiere estar tranquila y su deseo es disfrutar del proceso, aunque ha tenido que hacer un alto en el camino para bloquear a sus enemigos.

Dulceida no quiere callarse

Dulceida no está dispuesta a guardar silencio. Es consciente de que su voz tiene mucha influencia en las redes sociales y quiere que todo el mundo sepa la situación que está atravesando desde que hizo público su embarazo.

«Me parece penoso que en pleno 2024 haya tanta gente así», empieza diciendo visiblemente dolida. Y recalca: «estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener dos madres, sí. Incluso hay comentarios de personas que con odio, se preocupan muchísimo por los hijos de ‘oh, las terribles lesbianas’, y de su vulnerabilidad hacia el mundo. Cuando lo realmente preocupante es que estos niños se tengan que cruzar alguna vez en su vida con esta gente tan intolerante».

La influencer es un referente a la hora de hablar del colectivo LGTBI y considera que su deber es denunciar lo que está sucediendo. «Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio. Hay opiniones que no son respetables, por eso hay que combatirlas y no quedarnos calladas». Después de manifestar su descontento, la empresaria ha declarado: «Me vuelvo a mi burbuja donde las cosas no son perfectas, pero donde por lo menos puedo ser yo misma y estoy llenita de amor».

Afortunadamente para combatir este tipo de críticas cuenta con el apoyo de Alba Paul, la mujer de su vida. Estuvieron un tiempo separadas porque pensaron que tenían intereses distintos, pero terminaron dándose una segunda oportunidad. En estos momentos son uno de los matrimonios más icónicos dentro de nuestra crónica social, pese a que hay gente que todavía pone en duda el amor que siente la una hacia la otra.