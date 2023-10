Dulceida deja a todos descolocados: habla abiertamente de su embarazo

Dulceida ha estado mucho tiempo en el centro de la noticia por un asunto que le resultaba bastante incómodo: su separación de Alba Paul. Celebraron una boda por todo lo alto que se convirtió en el tema más comentado de las redes sociales. Es una pareja que siempre ha estado muy expuesta, así que era imposible tomar una decisión tan importante y no compartirla con el público. La influencer se sinceró con sus seguidores y reconoció que había tomado un camino diferente al de Alba. No obstante, reconoció que la puerta no estaba cerrada del todo y afortunadamente la vida les ha dado una segunda oportunidad.

Dulceida y Alba Paul vuelven a estar juntas. Esta información revolucionó a los fans de la creadora de contenido, quién atravesó una etapa bastante delicada después de quedarse soltera. Se le relacionó con algunos rostros conocidos, pero ella prometió que no estaba en el momento de volver a enamorarse porque tenía que sanar muchas heridas. El destino quiso que estos problemas lo solucionase Alba y Dulceida, cuyo verdadero nombre es Aida Domènec, se dio cuenta de que estaban hechas la una para la otra.

El embarazo de Dulceida

Uno de los temas de conversación más habituales de Dulceida después de separarse era su embarazo. La influencer admitió que estaba preocupada porque quería tener familia y después de su ruptura no encontraba el momento. Estaba en una situación compleja que no le permitía ser madre, pues su estado anímico no era el más recomendable. Esa es la razón por la que retrasó sus planes. Todo esto lo compartió con el público, así que sus seguidores no dejaron de hacerle preguntas y los reporteros intentaron llegar hasta el final de la noticia.

En un momento dado, Aida estalló en las redes sociales. Anunció que no estaba embarazada porque era un proceso que requería de mucho esfuerzo y reconoció que no se sentía cómoda dando tantas explicaciones. «Los que me seguís desde siempre ya sabéis que, si pones ‘Dulceida embarazada’ en Google, cada dos meses hay una noticia. Alba todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada, por suerte o por desgracia. Y nada, que no, lo siento», comentó bastante molesta.

Nuevas declaraciones

Recientemente, la modelo ha participado en un evento y ha vuelto a hablar de su futuro embarazo. En esta ocasión ha utilizado un tono más sosegado y ha admitido que sigue teniendo esta idea en la cabeza. «Yo ya lo digo siempre, tengo muchas ganas y cuando pase pasará». No obstante, ha preferido no aportar más detalles.

Dulceida habla abiertamente

Dulceida conoce el lado negativo de compartir su vida en las redes sociales y por eso en esta ocasión ha preferido guardar las distancias. «Ojalá en un futuro podamos ser mamis y contároslo obviamente y gritarlo a los cuatro vientos», dijo en una ocasión. Se ha comprometido a confirmar la noticia cuando esté en disposición de hacerlo, pero considera que todavía debe esperar para dar un paso tan decisivo. Mientras tanto, está centrada en sus nuevos proyectos.