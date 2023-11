A Bertín Osborne le llueven las ‘novias’: esta es la nueva amiga del cantante

¿Por qué todo el mundo está hablando de la vida sentimental de Bertín Osborne? Tenemos la respuesta. En los últimos tiempos al presentador le llueven las «novias», tanto es así que ha amenazado con emprender acciones legales contra todos aquellos que pongan en peligro su privacidad. Después de salir a la luz que va a tener un hijo con la empresaria Gabriela Guillén, un rostro muy conocido en Telecinco dio un paso adelante para asegurar que había mantenido una relación secreta con él. Estamos hablando de Chabeli Navarro, una modelo que participó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y tiene mucha repercusión en Instagram.

Aunque pueda parecer sorprendente, Chabeli Navarro es una más en la larga lista de conquistas que le atribuyen al exmarido de Fabiola Martínez. Las Mamarazzi, dúo de periodistas compuesto por Laura Fa y Lorena Vázquez, aseguran que Bertín tuvo una amiga especial en Barcelona llamada Marta. Es una mujer que no tiene intención de hacer carrera en los medios, pero nadie descarta que no termine rompiendo su silencio en un futuro porque cada vez hay más informaciones sobre ella.

Le atribuyen una nueva novia a Bertín Osborne

Marta es catalana, tiene 40 años, está licenciada y Laura Fa insiste en que no es el tipo de mujer con el que se le ha relacionado a Bertín en otras ocasiones. Supuestamente hay muchos testigos de esta historia de amor clandestina, una historia que duró mucho tiempo y cabría coincidido con el matrimonio de Bertín y Fabiola Martínez. Las Mamarazzi insisten en que Osborne y Marta se veían en Barcelona. Eran muy discretos, pero el comunicador siempre ha sido un rostro muy perseguido y el secreto ha terminado viendo la luz.

La amiga de Bertín Osborne reside en el Upper Diagonal (la zona más cara de la Ciudad Condal). Se conocieron en 2017 y empezaron a tener una relación intermitente que se vio frenada por la pandemia provocada por el coronavirus. Sin embargo, cuando se acabaron las restricciones retomaron su contacto y tuvieron más citas.

Bertín Osborne no pernoctaba con Marta

‘El Periódico’ asegura que hay muchos testigos de lo que han contado Lorena Vázquez y Laura Fa, como por ejemplo Juan Carlos, el chófer de Bertín. Siguiendo la información aportada en el citado medio, era él quien se encargaba de comprar los billetes y reservar habitaciones de hoteles. El conductor conoce muy bien los gustos de su jefe y sabe que Bertín no quería dormir con Marta, por eso buscaba alojamientos con dos camas o espacios separados.

Fabiola Martínez guarda silencio

Según el diario anterior, los amigos de Bertín Osborne eran conocedores de esta historia, pero Fabiola Martínez siempre ha estado al margen. La modelo ha reaparecido y no ha tenido ningún problema en hablar con los periodistas que le estaban esperando, aunque ha dejado claro que no va a pronunciarse al respecto y que no tiene intención de expresar que piensa de todo lo que está pasando.

En muy poco tiempo le han atribuido a Bertín muchas relaciones que coinciden con la historia de amor que mantuvo con Fabiola. No obstante, ella prefiere guardar silencio y resolver este asunto en la intimidad.