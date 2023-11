Bertín Osborne rompe su silencio y niega conocer a su supuesta nueva amante

Bertín Osborne podría haber mantenido una relación intermitente durante varios años con una mujer, que habría conocido en el año 2017, cuando aún continuaba casado con Fabiola Martínez. Así lo desvelaron en exclusiva las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, este pasado martes, en Espejo Público, el programa a los mandos de Susanna Griso en Antena 3. «Hablaban casi a diario, se veían siempre que podían en Barcelona, Madrid, Zaragoza, la finca sevillana de Bertín…Había una relación sentimental entre ellos», señalaron. «Ella ahora se siente muy mal porque creía que, salvo Fabiola, ella era la única en la vida de Bertín y ha descubierto que solo era una más. Hay imágenes, audios y otras pruebas que no dejan lugar a dudas sobre lo que ha pasado entre ellos», añadieron.

La mujer, cuya identidad no se ha desvelado, por el momento, tiene cuarenta años, es morena y procedente de Cataluña. Asimismo, se conoce que su nombre empezaría por la letra M, que no se dedica a la música ni a los medios de comunicación, y que en el momento en que conoció al intérprete de Tú, sólo tú o Noches de San Juan, tenía pareja -y la sigue teniendo-. Un detalle que ha llevado a pensar que no ha sido ella quien ha filtrado dicha información, sino personas de su círculo más cercano.

Laura Fa y Lorena Vázquez en ‘Espejo Público’ / Antena 3

La noticia, sea como fuere, llega en un momento de máxima tensión mediática para Bertín Osborne, pues está a pocas semanas de ver la cara a su sexto hijo. Será a finales de este 2023, cabe recordar, cuando Gabriela Guillén, la joven con quien se comenzó a relacionar sentimentalmente al cantante desde el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote; de a luz a su bebé. En la actualidad, Bertín y Gabriela no mantienen ningún tipo de vínculo más allá del pequeño, para el que el presentador de Mi casa es la tuya podría solicitar, una prueba de paternidad.

Guillén, precisamente, ha reaccionado a esta supuesta nueva amante de Bertín Osborne asegurando que no sabe nada y que, por tanto, no puede comentarlo. Por su parte, Fabiola Martínez, damnificada igualmente por la información, no se ha querido pronunciarse al respecto. Fabiola y Bertín, es digno de mención aquí, hicieron pública su separación por «problemas de convivencia» a comienzos del año 2022, tras casi dos décadas juntos.

A Bertín Osborne le «suena a chino» su supuesta nueva amante

Según Laura Fa y Lorena Vázquez, la última vez que Bertín Osborne y su supuesta amante estuvieron en contacto fue hace hace escasos días, cuando vio la luz la noticia. Una información, no obstante, que el cantante ha negado categóricamente a través de la también periodista, Paloma García Pelayo. La colaboradora de Y ahora Sonsóles contó en la tarde de ayer en el citado programa, que Bertín no recuerda que haya estado con esta mujer: «Le suena a chino», aseguró Paloma.