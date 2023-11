Bertín Osborne estrena nueva casa en Madrid con una única condición

Han pasado varios meses desde que se conocía que Bertín Osborne volvería a ser padre por sexta vez junto a Gabriela Guillén. Desde entonces, el nombre del cantante ha acaparado numerosos titulares que trataban de desvelar como está viviendo los meses previos al nacimiento de su hijo junto a la modelo, ya que ha optado por retirarse de la esfera pública como respuesta a la polémica que ha envuelto su faceta personal. Sin embargo, por mucho que lo ha intentado, no ha podido ser así y lo cierto es que han sido numerosos detalles los que han trascendido al respecto.

Sin ir más lejos, el pasado viernes salía a la luz el motivo que había provocado que el presentador se ausentará de la celebración de un acto benéfico. Y es que, según informó el programa Y ahora Sonsoles, el padre de Bertín sufrió un revés de salud que le obligó a permanecer ingresado en el hospital. Finalmente todo quedó en un susto pero este episodio volvió a poner de manifiesto la faceta más privada de Bertín en el plató del formato de Atresmedia. A raíz de ello, uno de los colaboradores del programa, Dani Carande, informaba sobre una nueva etapa que está a punto de comenzar el cantante.

Programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

«Se cambia de casa pero no va a dejar Sevilla», señalaba, añadiendo que estrenaría una nueva vivienda en Madrid al mismo tiempo que Sevilla continuaría siendo su lugar de residencia. No obstante, aunque esta decisión de comprarse una nueva casa en otra ciudad puede generar conjeturas acerca de querer dejar a un lado sus compromisos en la capital hispalense, lo cierto es que no es así, ya que su vida principal seguirá transcurriendo en Sevilla, según comentaba Carande. «Cuando se separa de Fabiola alquila un piso cerca que finalmente acaba dejando», sostenía el periodista.

Tras esta información, los colaboradores abrían un debate y especulaban sobre si esta nueva adquisición estaría vinculada a que pasaría temporadas más largas en Madrid. Cabe destacar que, de acuerdo con lo declarado por Fabiola en una de sus últimas entrevistas concedidas a la revista ¡Hola!, una de las crisis más graves por las que atravesó su matrimonio fue por la negativa del cantante a querer mudarse a Madrid. Paloma García-Pelayo señalaba que desde su ruptura con Fabiola, Bertín se asentaba en casa de familiares y amigos cuando necesitaba viajar a la capital, algo que a partir de ahora no tendrá que hacer ya que dispondrá de residencia propia.

Gabriela Guillén en las puertas de su casa/ Gtres

Estas nueva adquisición llega tan solo unos días después de que Gabriela Guillén, madre del futuro hijo de Bertín, acudiera al plató mencionado para hablar largo y tendido sobre la inminente llegada de su bebé, la cual se espera para dentro de un mes, aproximadamente. Durante la entrevista, la modelo confirmó que, después de mucho meditarlo, no quiere que el niño lleve el apellido de Bertín: «Le voy a poner el mío», afirmaba.