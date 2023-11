Bertín Osborne ha dado un nuevo golpe en la mesa en medio de la mediática situación que está atravesando por su nueva paternidad. De hecho, si todo va según lo previsto será en las próximas semanas cuando nazca el bebé, fruto de su pasada relación con Gabriela Guillén, con quien en la actualidad mantiene una guerra abierta. Recientemente, la empresaria concedió una entrevista en Y ahora Sonsoles, espacio conducido por Sonsoles Ónega, en el que dio su versión de los hechos en relación a su maternidad.

Gabriela Guillén en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

«Él salió confirmando el embarazo sin mi permiso. Yo prefería que no se hubiera conocido la noticia de mi embarazo. Queríamos que lo supiera la familia pero no a nivel mediático», contó la fisioterapeuta sobre su visión de la historia. Palabras que, como era de esperar, generaron un auténtico revuelo mediático. Asimismo, Gabriela insistió en que el artista «nunca» le pidió una prueba de paternidad. Ante esta afirmación ha provocado que el presentador de Mi casa es la tuya vuelva a pronunciarse pese a que prefiere mantenerse en un discreto segundo plano.

Bertín Osborne / Gtres

«No le ha sentado bien y está cansado», indicó Paloma García-Pelayo sobre este entramado que tanto ruido está generando en el papel cuché. De esta manera, la periodista expresó cómo se siente el artista en pleno escándalo y a pocas semanas de convertirse en padre por sexta vez. «Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer es una prueba de paternidad. Me lo volvió a confirmar. Insistimos y confirmamos la información que dimos y yo transmito la información que me ha dado la persona que se va a hacer la prueba», manifestó la comunicadora tras ponerse en contacto con el propio Bertín Osborne. Una afirmación que dista considerablemente de la versión que dio Gabriela Guillén.

Sonsoles Ónega y Gabriela Guillén / Antena 3

También se puso sobre la mesa el tema de las transferencias que el artista le habría hecho a la madre de su futuro hijo. «Yo la vi nerviosa en la cuestión económica y no supo cómo responderme. No tiene nada más que decir. La información es la que dimos, está fechada, con cantidades y creo que no hay nada más que decir. Es una evidencia que ella no dijo la verdad», zanjó García-Pelayo después de que Gabriela negase haber recibido dinero de parte del cantante.

Bertín Osborne será padre a los 69 años

Fue el pasado 12 de julio cuando salió a la luz la información de que Bertín Osborne iba a convertirse en padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, con quien mantuvo un breve romance que no fue a más. De hecho, actualmente llevan vidas separadas. De esta manera, Osborne repetirá por sexta vez, ya que tiene cinco hijos más fruto de sus anteriores relaciones sentimentales con Fabiola Martínez y Sandra Domeneq.

Desde entonces Bertín Osborne y Gabriela Guillén han demostrado públicamente que no están llegando al mismo punto de inflexión, por lo que, por ahora, una reconciliación entre ellos no está entre sus planes más próximos.