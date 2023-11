Los 3 momentos clave de la paternidad de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Bertín Osborne tiene nuevos problemas con Gabriela Guillén, quien ha concedido una entrevista para confirmar que el presentador no está pendiente de su embarazo. Asegura que la postura que ha adoptado Bertín no le ofende, pero considera que ha llegado el momento de contar la verdad y le ha señalado en un programa de televisión. Una prestigiosa periodista se ha puesto en contacto con Bertín para conocer su versión y es evidente que se ha iniciado la guerra definitiva. ¿Qué ha pasado hasta llegar aquí y por qué Gabriela está tan dolida? Hay tres momentos clave que son fundamentales para entender la situación que atraviesa Bertín Osborne.

El secreto de Bertín Osborne vio la luz en junio

Bertín Osborne en una entrega de premios / GTRES

Fue el pasado 12 de julio cuando salió a la luz que Bertín Osborne estaba esperando un nuevo hijo. En un primer momento hubo mucha confusión y algunos llegaron a pensar que el bebé había sido buscado porque mantenía una relación sentimental con Gabriela Guillén. Nada más lejos de la realidad, el presentador y la empresaria estuvieron juntos unos meses, pero cuando Gabriela descubrió que estaba embarazada llevaba un tiempo sin hablar con Bertín. El público le acusó de estar motivada por intereses mediáticos y económicos y el artista no tuvo más remedio que dar un paso adelante.

Bertín Osborne publicó un comunicado en sus redes sociales dando la cara por Gabriela. Muchos creyeron que estábamos delante de una reconciliación histórica, pero la paz no fue más que un breve espejismo. Gabriela ha hablado en un conocido programa de televisión y ha prometido que Bertín no se ha preocupado por el hijo que están esperando. Tanto es así que ha decidido que el bebé solo llevará sus apellidos.

Bertín Osborne dio la cara por Gabriela

Gabriela Guillén en Madrid / GTRES

El segundo momento clave que hay que tener en cuenta para comprender esta historia es la defensa que Bertín Osborne hizo de Gabriela Guillén. El presentador reconoció por primera vez que habían sido novios en secreto y desmintió que la empresaria estuviera detrás de ningún complot. Este paso adelante contó con el apoyo de Fabiola Martínez. La modelo dejó claro que iba a hacer todo lo posible para que sus hijos tuvieran relación con su nuevo hermano. Aseguró que ella no sería ningún inconveniente. El problema es que Bertín no está implicado en el desarrollo del nuevo bebé y hay una explicación.

La famosa periodista Paloma García-Pelayo ha logrado hablar con él y ha descubierto que hay detrás de su actitud. «Tengo que decir que ayer me puse en contacto con Bertín y lo primero que va a hacer es una prueba de paternidad. Me lo volvió a confirmar. Insistimos y confirmamos la información que dimos y yo trasmito la información que me ha dado la persona que se va a hacer la prueba», explica paloma en Y ahora Sonsoles.

Osborne exigirá una prueba de paternidad

Gabriela Guillén en Madrid / GTRES

Paloma García-Pelayo ha desvelado cuáles son los próximos planes de Bertín: «En el momento que se haga la prueba de ADN, si es suyo, se hará cargo de su manutención y de el resto de gastos que correspondan». Por su parte, Gabriela Guillén insiste en que no quiere el dinero de Bertín, de hecho habría rechazado la ayuda que le ofreció al principio del embarazo. Reconoce que en un primer momento aceptó la buena voluntad del presentador, pero después cambió de opinión.

Paloma sospecha que Gabriela no está diciendo la verdad. Tuvo oportunidad de preguntarla por el tema y cree que su reacción no es clara. «Yo la vi nerviosa en la cuestión económica y no supo cómo responderme. No tiene nada más que decir. La información es la que dimos, está fechada, con cantidades y creo que no hay más que decir», comenta al respecto. Mientras tanto, osborne prefiere seguir apartado de este revuelo y centrarse en su trayectoria profesional