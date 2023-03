Así es la dieta extrema de Victoria Beckham con la que lleva 25 años

Victoria Beckham es una leyenda para muchos. Lleva años situada en el foco mediático, pero todavía hay muchos aspectos de su vida que nadie conoce. Su participación en el popular grupo ‘Spice Girls’ le catapultó a la fama y desde entonces los rumores no han hecho más que aumentar. Son muchos los que le han acusado de llevar una mala alimentación, pero no es así. Recientemente ha visto la luz la dieta exacta que lleva siguiendo 25 años. Su secreto ha visto la luz.

La modelo y cantante ha tenido muchos problemas con la prensa, por eso mantiene una actitud tan fría con los medios. Lo cierto es que en España no tiene buena reputación porque en una de sus visitas dijo que el país “olía a ajo” y que no le gustaba. Por todos es conocido el supuesto encontronazo que tuvo con Ana Obregón en un gimnasio. Es decir, que su nombre va asociado a polémicas que ya han pasado a la historia del corazón.

La estricta dieta de Victoria Beckham

Ha salido publicado que el gran negocio de Victoria es su imagen, por eso la cuida tanto. Ha convertido su presencia en un elemento fundamental para cualquier fiesta que se precie, de ahí que sea tan estricta. Le han cuestionado mucho por su extrema delgadez, pero sus trabajadores aseguran que lleva una alimentación saludable. Eso sí, también han reconocido que tiene prohibido muchos productos porque su dieta es muy dura. Lleva 25 años así: combinando un plan alimenticio estricto con sesiones de ejercicio bastante potentes.

Victoria ha contratado a un entrenador bastante famoso que ha trabajado con su marido y con su hijo. Estamos hablando de Bobby Rich. Un exdeportista internacional de judo que tiene hasta cinco medallas de carácter internacional. Es su hombre de confianza porque ya ha entrenado a David Beckham y los resultados son evidentes. La empresaria confía plenamente en él, incluso le pide ayuda cuando quiere hacer algún cambio en su dieta, por pequeño que sea. Bobby, en una entrevista en ‘The Sun’, reconoció que su cliente entrena cinco días a la semana, incluso cuando está de vacaciones.

Siempre come lo mismo

Victoria Beckham combina su pasión por el deporte con una dieta que está generando mucha repercusión. Tiene muchos alimentos prohibidos y los que puede comer no los puede combinar como ella quiera. Por ejemplo, para el almuerzo siempre toma pescado, pero no lo mezcla con verduras. No come nada fuera de los horarios pautados, aunque puede hacer una excepción con las nueces. Según cuentan, solamente ingiere productos que sean ricos en grasas saludables. Su máximo capricho son los aguacates.

“Nunca le he visto comer nada”

La mujer de Beckham generó una gran polémica hace años porque uno de sus amigos desveló que nunca le había visto disfrutar de la comida. “Nunca la he visto comer nada. No recuerdo nada que se me quede grabado en la memoria”, dijo exactamente. Más tarde el entorno lo desmintió y aseguró que Victoria llevaba una alimentación sana. “Es una tontería”, dijo un amigo de David Beckham. El problema es que el empresario salió tiempo después y reconoció que su mujer solo se alimentaba de “pescado a la plancha”.