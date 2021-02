Victoria Beckham dio un giro radical a su vida cuando apostó por la moda como negocio y, además, sorprendió al mundo con un buen gusto que parecía oculto durante su etapa como ‘Spice Girl’. Desde que naciera Victoria Beckham como marca son muchas las ‘celebs’ que han lucido sus piezas y los aplausos de sus desfiles nunca han hecho presagiar los datos que ahora han salido a la luz sobre la salud de la empresa como tal.

Según ha publicado el Daily Mail. Una auditoría hecha recientemente a la firma de moda ha revelado que en 2019 Victoria Beckham acumuló 13’65 millones de euros en pérdidas. La cifra en sí resulta inmensa para el común de los mortales y supondría la quiebra para una pyme cualquiera. En el caso de la artista no es así, aunque los datos de este año unidos a los de los anteriores sí ponen en jaque el futuro profesional de la mujer de David Beckham.

Tal y como recoge el citado medio, desde sus inicios la marca ha perdido alrededor de 53’20 millones de euros. Una cantidad suficiente como para hacer tambalear los pilares de la firma a la que además hay que sumar las cifras que resulten de la auditoría de 2020, un año marcado a nivel mundial por la pandemia de coronavirus.

Precisamente para esquivar el desastre económico que la COVID-19 ha desatado en muchísimas empresas de todos los sectores, Victoria Beckham llegó a pedir ayudas del estado para financiar los gastos de su firma durante los primeros compases de la tragedia. El dato trascendió y convirtió a la excantante en el objetivo de numerosas críticas de personalidades como Piers Morgan, que no dudó en dirigirse a ella en pleno directo con unas hirientes palabras: “Mimada prima donna, el plan de rescate no es para millonarios como tú”. El escándalo afectó al ánimo y la imagen de la empresaria, que decidió entonces dar un paso atrás y renunciar a dichas ayudas, algo que hizo público la propia diseñadora a través de una entrevista concedida a ‘The Guardian’: “Al principio, los accionistas llegaron a un acuerdo con la dirección para suspender a una pequeña proporción del personal. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento o qué impacto iba a tener en el negocio”.

Desde que la empresa de moda naciera, en 2008, Victoria Beckham se ha consolidado como diseñadora. Desde el primer momento sus prendas recibieron el aplauso de la crítica especializada pero ha sido gracias a rostros tan conocidos como Meghan Markle, la reina Letizia, Olivia Palermo, Demi Moore o Kate Winslet, que sus diseños se han hecho internacionales e icónicos. En este caso el éxito no ha ido acompañado de buenas cifras y son ya varias las veces que la firma ha protagonizado noticias económicas que no apuntan a una buena salud financiera.