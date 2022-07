El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a estar en el ojo del huracán. Esta vez por la publicación de un libro titulado Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, escrito por el conocido biógrafo Tom Bower. Según el ejemplar, que salió a la venta en Reino Unido este jueves, los duques de Sussex se volvieron “adictos” a la cobertura mediática negativa a la que son sometidos. De esta manera, buscan información de ellos en internet e intentan averiguar quién de su círculo podría haber filtrado detalles sobre su matrimonio y, por consiguiente, de su vida.

Una vida que han asentado en Los Ángeles, en el exclusivo barrio de El Montecito desde que tomaran la decisión en 2020 de abandonar su rol dentro de la Familia Real británica. “Cada noche rastreaban en internet para leer los periódicos y lo que escribían los troles en las redes sociales”, cuenta Bower en su nuevo libro.

“La inestabilidad de Harry alimentaba los miedos de Meghan de que sus amigos estaban filtrando historias a los medios. En especial, ella sospechaba que Victoria Beckham había sido indiscreta”, añade el citado autor, quien también indica que el hermano del príncipe Guillermo habló por teléfono con David Beckham para mencionarlo, lo que indignó al exfutbolista que formó parte de las filas del Real Madrid. Este hecho fue el que causó un daño en su amistad. Debido a este episodio se puede entender el motivo por el que ni Harry ni Meghan acudieron a la boda del mayor de los hijos del matrimonio, Brooklyn, con Nicola Peltz. Sin embargo, en 2018, tanto la diseñadora como el deportista, acudieron a su boda celebrada en Windsor. Siendo así dos de los invitados de excepción que más miradas acapararon.

Por otro lado, sí transcendió que los duques de Cambridge sí estuvieron invitados al histórico enlace, aunque debido a cuestiones de su agenda, no pudieron acudir. “El vínculo y la historia de David y Victoria es con William y Kate, tienen una gran relación y fueron su elección de invitados”, dijo una fuente al Daily Mirror. “Siempre fueron ellos, nunca Meghan y Harry”, añadió.

No cabe la menor duda de que, lo que hay en las 465 páginas que ha escrito Tom Bower serán analizadas con minuciosidad, ya que todo lo que gira en torno a los duques de Sussex siempre despierta un gran interés mediático. Son muchos los misterios que rondan la nueva vida del matrimonio afincado en Los Ángeles, y que la relación con la Familia Real británica con el paso del tiempo ha ido debilitándose. De esta manera, la tormenta se avecina en una de las etapas clave en la vida de Harry y Meghan, ya que han conseguido lo que tanto deseaban, una rutina lo más discreta posible alejada de los quehaceres reales. Bower, investigador y escritor británico sacará a la luz otros detalles que pondrán de nuevo en primera plana mediática al hijo del príncipe Carlos y su esposa.