La situación en Estados Unidos está que arde. Desde el último acontecimiento ocurrido en Texas, en el que un joven asesinó a tiros a 19 niños y dos profesoras en una escuela, la ciudadanía americana ha puesto en marcha un movimiento para terminar con la “violencia armada” titulado Moms demand action. En su página web, se puede leer que su objetivo es claro: “Luchar por medidas de seguridad pública que puedan proteger a las personas de la violencia armada”. Ahora, esta asociación ha recibido el apoyo de una de las personas más comprometidas con la sociedad, Meghan Markle.

La fundadora del movimiento, Shannon Watts, ha compartido en su cuenta de Twitter la carta que la Duquesa de Sussex les ha hecho llegar, en la que se puede apreciar su apoyo a la causa. “¡Buenas tardes, chicas! Para cada uno de ustedes y su intrépida líder, Shannon, muchas gracias por el trabajo que están haciendo para mantener seguros a nuestros niños, familias y comunidades. Sepan que, si bien pueden sentirse agotadas por sus interminables horas de dedicación a esta causa, espero que se sientan llenas de energía al saber que el trabajo que están haciendo es vital y tan profundamente apreciado”, ha escrito la mujer del príncipe Harry, finalizando la misiva dándole las gracias, “como madre y como amiga”.

. @MomsDemand volunteers and staff have been working around the clock for weeks, so it was moving to receive such a supportive note – and snacks! – from the Duchess of Sussex today. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/obksyn8Jmu

Una carta de apoyo que demuestra, una vez más, la solidaridad y humildad de la royal, que hace unas semanas se desplazó hasta la ciudad estadounidense de Uvalde para visitar el colegio con el fin de mostrar su cariño hacia las familias y hacer su particular homenaje a las víctimas del tiroteo. La Duquesa se mostró reflexionando frente al memorial por los niños y las dos maestras, con semblante serio y al borde de las lágrimas, depositando un ramo de flores blancas atadas con una cinta morada. Una visita que un portavoz de los Sussex aseguró que la hacía “en su capacidad personal como madre”.

Un trágico suceso que generó reacciones en todo el país, avivando el debate sobre la Ley de posesión de armas en Estados Unidos, un tema que se ha elevado hasta el Senado, donde se ha aprobado una iniciativa para tratar de frenar la violencia armada. Los senadores han presentado un proyecto legislativo que da luz verde a establecer nuevas restricciones de armas de fuego, así como el desembolso de miles de millones de dólares en fondos para salud mental y seguridad escolar. “Esta noche, el Senado de los Estados Unidos está haciendo algo que mucho creían que era imposible incluso hace unas semanas: estamos aprobando el primer proyecto de ley significativo sobre la seguridad de las armas en casi 30 años”, ha dicho el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras aprobarse la legislación.

The Senate has passed bipartisan, lifesaving gun-safety legislation

As the 1994 Brady Bill's author—I’m pleased we’re finally taking meaningful action on guns for the 1st time in nearly 30 years to keep communities safe

We’ll keep working for more action at all levels of gov't

— Chuck Schumer (@SenSchumer) June 24, 2022