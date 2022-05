Meghan Markle, de nuevo en el punto en el punto de mira. A apenas una semana de que se celebre el Jubileo de la Reina Isabel y reaparezcan los duques de Sussex en Londres -en actos muy puntuales dado que ya no son miembros de ‘La Firma’-, la esposa del príncipe Harry se ha trasladado hasta Texas para mostrar su solidaridad tras la masacre del colegio de Uvalde.

Vestida con pantalones vaqueros, una camiseta gris, zapatillas de deporte y una gorra, la Duquesa ha acudido al memorial que los vecinos han colocado frente al juzgado para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo del colegio Robb Elementary. Lo ha hecho de manera inesperada, sin previo aviso, y en compañía de su equipo de guardaespaldas. Allí, la esposa del príncipe Harry ha colocado un ramo de rosas blancas frente a una de las cruces que se han ubicado a lo largo de la acera y ha recorrido la hilera para conocer los nombres de los fallecidos en la masacre. Se han decretado dos días de luto oficial en la zona.

El viaje de Markle no ha estado exento de críticas. Hace apenas unos días se conocía la noticia del ingreso hospitalario de su padre, Thomas Markle, tras sufrir un ictus. Según anunciaba un periodista británico, Markle tenía la intención de viajar a Londres para participar en un especial sobre el Jubileo de la Reina Isabel cuando le ha dado el derrame. Al parecer, el suegro del príncipe Harry tiene dificultades para comunicarse y continúa hospitalizado. Su hija Samantha está muy pendiente de su evolución. La hermanastra de Meghan Markle no ha dudado en pronunciarse sobre la falta de interés por parte de la duquesa de Sussex, que no se ha puesto en contacto con la familia para interesarse por la evolución de su padre. Samantha ha sido siempre muy crítica con Meghan y ahora aún más porque su padre está en una situación delicada.

La presencia de algunas cámaras en la zona del memorial han hecho saltar a las redes sobre las presuntas intenciones de Meghan Markle con su visita. No hay que olvidar que los duques de Sussex están trabajando en un programa para Netflix que muestre aspectos poco conocidos de su día a día. Por este motivo ha habido usuarios que han acusado a Markle de visitar la zona solo por un interés concreto. De la misma manera, se ha comparado este acto con la visita que hizo Kate Middleton hace varios meses a para homenajear en Clapham Common Park a Sarah Everard, el mismo lugar en el que la joven londinense había sido vista por última vez, antes de ser encontrada muerta una semana después. En el caso de la esposa del príncipe Guillermo no hubo imágenes oficiales, sino que fueron algunos ciudadanos los que captaron su silueta y la publicaron en las redes. Un detalle que marca una clara diferencia entre Kate y Meghan en lo que respecta a querer pasar desapercibida en visitas como esta.

Se espera que en unos días los duques de Sussex viajen al Reino Unido para participar en los actos con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. La pareja prometió a la monarca que llevarían a sus dos hijos, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre cómo será su visita.