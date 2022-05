A pocos días de que comiencen los festejos por el Jubileo de Platino, en el Reino Unido están ultimando los detalles para este especial aniversario de la Reina Isabel, que celebra setenta años en el trono. Una ocasión histórica en la que se espera que los británicos se vuelquen con la monarca, que ha reducido su agenda en los últimos tiempos para no ausentarse de los compromisos de estos próximos días.

Aunque no será hasta apenas un par de días antes de que empiecen las celebraciones cuando se confirme el programa oficial, ya se van conociendo algunos detalles, como la aparición en el balcón del Palacio de Buckingham en el tradicional Trooping the colour, o un concierto oficial en honor a la Reina.

Desde hace un tiempo se ha estado comentando quiénes serían los asistentes a estas celebraciones, sobre todo, a raíz de la salida de los duques de Sussex de la estructura de ‘La Firma’ y de la situación del príncipe Andrés. Aunque el Palacio de Buckingham no ha revelado todavía cuándo y dónde reaparecerán Meghan y Harry, sí se sabe que no faltarán a alguna de las celebraciones. Es más, según trascendió hace algunas semanas, la pareja le ha prometido a la Reina que viajarán con sus hijos. No hay que olvidar que la monarca apenas ha visto a Archie Harrison y que no conoce a Lilibet Diana, que está a punto de cumplir un año.

Dentro de los preparativos para el Jubileo, una de las cuestiones en las que se ha reparado especialmente es en las figuras de cera de la familia real que acoge el museo Madame Tussauds de Londres. Esta misma semana, el museo se centraba en retocar las figuras de la familia real para ponerlas a punto para el Jubileo. La institución ha compartido algunas imágenes de este proceso de retoque, en las que se ve a los profesionales haciendo algunas modificaciones en el maquillaje de la Reina, por ejemplo.

Unas imágenes en las que llama la atención un significativo cambio. Y es que se ha vuelto a colocar a los duques de Sussex junto al grupo principal de los Windsor, esto es, con la Reina, el príncipe de Gales y su esposa y los duques de Cambridge. Un detalle que hace pensar que la presencia de Harry y Meghan en el Jubileo va a ser un hecho. De la misma manera, se ha retirado la figura del duque de Edimburgo, fallecido en abril de 2021.

Este digital se ha puesto en contacto con la organización, que ha confirmado que, efectivamente, se ha pedido que se coloque a los Sussex en el grupo principal. No hay que olvidar que, a raíz de su decisión de abandonar la estructura de ‘La Firma’, las figuras de Harry y Meghan fueron retiradas de la zona de la familia real. Sin embargo, se trata de un traslado puntual, tal como han confirmado fuentes directas a este digital. Se prevé que las figuras de Harry y Meghan, a las que se les ha cambiado la indumentaria además, solo permanezcan en el grupo principal durante un período de tiempo, coincidiendo con el Jubileo. Después regresarán a su posición habitual, dado que ya no ejercen ninguna función dentro de ‘La Firma’.