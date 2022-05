Día de celebración para los duques de Sussex. El hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle cumple tres años y aunque no se conocen los planes de la pareja para esta especial jornada, el pequeño ya ha empezado a recibir las primeras felicitaciones oficiales. Como era de esperar, tanto la Reina Isabel como otros miembros de la familia real han enviado sus mejores deseos al hijo mayor de los Sussex, a través de los canales oficiales a este efecto, esto es, sus respectivos perfiles en las redes sociales.

🎂 Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 3rd Birthday! 📸 Chris Allerton pic.twitter.com/8Isiscee9D — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2022



Ha sido la Reina Isabel una de las primeras en felicitar a su bisnieto. La cuenta oficial de Twitter de la familia real ha compartido esta mañana una fotografía del primer encuentro de la soberana y su marido, el duque de Edimburgo, con los Sussex, Archie y la madre de Meghan Markle. Una imagen junto a la cual aparece escrito: “Le deseamos a Archie Harrison Mountbatten-Windsor un feliz tercer cumpleaños”. Aunque es cierto que no son muchas las instantáneas que la Reina tiene con su bisnieto o de él solo -quizás alguna privada-, la elección es muy significativa, ya que hace un guiño a su marido, el príncipe Felipe.

Esta misma fotografía también la ha compartido en los stories de la cuenta oficial de Instagram de la familia real y, además, el príncipe Carlos ha aprovechado para retuitearla en Twitter, red en la que no ha publicado ninguna felicitación ad hoc. Sí lo ha hecho en el perfil de Instagram de Clarence House, pero resulta llamativo que haya elegido los stories para felicitar a su nieto, con una instantánea del bautizo de Archie en la que aparecen Carlos, Harry y el pequeño. No hay que olvidar que los stories son efímeros, de manera que, pasadas veinticuatro horas, desaparecen y no dejan rastro salvo que se decida lo contrario.

Wishing Archie a very happy 3rd Birthday today 🎈🎂 pic.twitter.com/akikWvRfDh — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2022

Una estrategia similar es la que han seguido los duques de Cambridge. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han elegido una foto oficial del bautizo de Archie, que han compartido en su perfil de Twitter. Sin embargo, en lo que respecta a Instagram, han optado por publicar un storie, en la línea de lo que ha hecho Carlos de Inglaterra. Un detalle que no deja de ser llamativo, ya que en otras efemérides sí publican posts en las dos redes.

No se conocen los planes de los duques de Sussex para esta fecha tan especial, ni tampoco ha trascendido aún si tienen la intención de viajar pronto a Reino Unido, por ejemplo, por el Jubileo de la Reina el próximo mes de junio. No obstante, sí se sabe que la pareja le ha prometido a la Reina que podrá ver tanto a Archie como a Lilibet Diana.

Un bebé muy esperado

Apenas seis meses después de la boda de los duques de Sussex, el Palacio de Buckingham anunció que Meghan Markle estaba embarazada de su primer hijo. Lo hizo antes de la llegada de la pareja a Australia para uno de sus primeros viajes oficiales y poco después de que se casara la princesa Eugenia. Es más, el look de la Duquesa en la boda de su cuñada hizo saltar todas las alarmas y, de alguna manera, eclipsó a los recién casados. Un detalle que generó bastantes críticas en su momento.

A pesar de que durante el embarazo Meghan se mantuvo relativamente activa, los detalles del nacimiento de Archie fueron privados hasta tiempo después. La pareja dio los primeros pasos hacia la obsesión por su privacidad que les ha caracterizado en los últimos tiempos y que hizo que tomaran la decisión de alejarse de los compromisos oficiales y mudarse a California.

Al igual que no se dieron más detalles de los estrictamente necesarios sobre el nacimiento, también el bautizo de Archie discurrió en la intimidad. Se hicieron públicas dos fotos oficiales y ni siquiera se reveló el nombre de los padrinos. La única salvedad fue el posado que la pareja concedió días después del nacimiento, en uno de los salones del Castillo de Windsor.

Desde entonces, la discreción ha marcado estos tres años en la vida de Archie, así como la de su hermana, que en breve cumple un año. Pocas imágenes y ni un viaje al Reino Unido, donde la Reina espera para poder reencontrarse con sus bisnietos.